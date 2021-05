Minns Leksandsdebuten: ”Enda SHL-matchen med publik jag spelat”

Leksandstalangen Jesper Kandergård om SHL-debuten, sin roll i laget och varför han stannade kvar i klubben.

Den senaste säsongen tog Jesper Kandergård en fast SHL-plats hos Leksands IF.

Nu hoppas han få behålla en plats i laget efter att ha beslutat sig för att stanna i Leksand även nästa säsong.

– Jag fick blodad tand efter att ha varit med den här säsongen, säger 20-åringen till hockeysverige.se.

ULLVI/LEKSAND (Hockeysverige.se)

Trots att Jesper Kandergård aldrig spelat en juniorlandskamp har han klivit fram som ett framtidslöfte. Han debuterade i SHL redan förra säsongen, men har under säsongen 2020/21 närmat sig en ordinarie plats i ett Leksand som gått från ett gäng som tittar bakom sig i tabellen till ett lag som slutade trea i serien. Den 20-åringa Leksandsforwarden kommer från Arvika i Värmland och har där en släkt med bred hockeybakgrund. När vi träffar Jesper Kandergård vid Ullvi Bystuga just då solen bryter igenom en grå himmel börjar vi med att reda ut alla släktband.

Anders Kandergård?

– Pappa.

Robin Kandergård?

– Kusin.

Tobias Kandergård?

– Kusin.

Adam Kandergård?

– Kusin.

Oliver Kandergård?

– Brorsa. Sedan har jag en lillebror, Lukas. Han är 05:a, spelar inte hockey nu längre, men har gjort.

Är hockeyn stor i Arvika fortfarande?

– Inte på samma sätt som det var förr. Arvika spelade i Division 1 ett tag då det var näst högsta ligan. Då var det fullsatt i nästan varje match och många bra spelare kom till Arvika. En del blev även kvar där efter karriären.

– Nu är det mest folk som bor i Arvika som sajnar nytt inför varje säsong, så tyvärr är inte hockeyn lika stor där nu.

”FÖR MIG HAR HAN VARIT EN FÖREBILD”

Oliver Kandergård är tre år äldre än Jesper Kandergård och har spelat en match i Hockeyallsvenskan för Leksand.



– Han har självklart betytt jättemycket för mig. Det var framför allt på grund av honom jag flyttade till Leksand. Han tog klivet hit tre år innan mig och hade bara bra saker att säga om Leksand. Då var det bara för mig också att flytta hit. Första åren bodde jag med honom och det var en oerhörd trygghet.

– Oliver var med i en A-lagsmatch och någon på försäsongen. Nu spelar han sedan två säsonger i Forshaga. Innan det var han i Huddinge en sväng.

Jesper Kandergård är inte ensam i Leksand om att komma från Arvika. Även 24-åriga ”speedkulan” Oskar Lang kommer från samma stad.

– Jag hade hans farsa (Urban Lang som bl a spelat i gamla Division 1 för Malmö) som TV-puckstränare. Dessutom har jag haft hans mamma (Karin) som lärare i tre år så jag känner egentligen hans föräldrar bättre än honom.

– Oskar flyttade ganska tidigt så jag hann inte bli bekant med honom då. Det är mer nu då jag flyttat upp hit som jag kan säga att jag känner honom.

– För mig har han varit en förebild. Egentligen är alla som flyttat från Arvika och visat att man kan spela på högre nivåer förebilder. Speciellt dom som flyttat till Leksand för att spela. Det finns en speciell koppling där.

Oskar Lang och Jesper Kandergård.

Till saken hör att även Jacob och Erik de la Rose kommer från Arvika och valde redan som juniorer att spela för Leksand. Senare i karriären har även Mikael Johansson och Johan Olofsson letat sig upp till Siljans södra strand.

Däremot var Jesper Kandergård inte leksing som barn hemma i Arvika.

– Nej, jag höll på Färjestad som dom flesta värmlänningar och jag var och kollade på deras matcher. Samtidigt har jag alltid beundrat Leksands fans och klubbens historia bak i tiden. Jag har alltid förstått det är en fin och anrik förening.

Har möjligheten funnits för dig att spela i Färjestad?

– Jag vet inte. Dom hörde aldrig av sig och jag var klar för Leksand redan innan TV-pucken, så det hann aldrig komma upp på tapeten.

Har du någon gång ångrat att du valde Leksand?

– Nej, inte för en sekund, svarar Jesper Kandergård bestämt, kort och snabbt.

”Det var mäktigt och nästan lite overkligt. Allt gick så fort och det är något jag alltid kommer att minnas tillbaka till”



Jesper Kandergård om sin SHL-debut i Leksand.

Efter att spelat Division 2 hockey för Arvika säsongen 2016/17 valde alltså Jesper Kandergård att flytta upp till brorsan i Leksand.

– Första dagen här i Leksand minns jag väl. Vi åkte upp med ett flyttlass, åt mat på Moskogen och sedan flyttade jag och brorsan in i en stuga på (Leksand) Strand. I början var det att möblera, komma till ro och sätta sig in i allt som finns och händer här.

Fanns då målbilden att du skulle ta dig hela vägen till A-laget?

– Någonstans fanns ändå den tanken, men det kändes ganska långt bort. Jag visste inte riktigt vad som krävdes hela vägen samtidigt som jag visste hur många bra spelare som spelade i J20-laget i Leksand då. Ändå hade dom inte fått chansen i A-laget ännu.

A-lagsdebuten är något han inte kommer glömma av en speciell anledning.

– Örebro borta. Fullsatt och enda SHL-matchen med publik jag spelat. Brorsan var där och kollade efter att ha fått tag på någon biljett.

– Det var mäktigt och nästan lite overkligt. Allt gick så fort och är något jag alltid kommer att minnas tillbaka till.

Jesper Kandergård svarade för två mål på 42 matcher säsongen 2020/21.



– Jag skulle sammanfatta min säsong som att den har varit över förväntningarna. Definitivt. Jag tycker också att jag under säsongens gång utvecklades mer och framför allt tog för mig mer på A-lagsnivå.

– Det har varit en väldigt lärorik säsong och på något vis kanske det var tur för mig att J20-lagets säsong blev nerstängd. Då kunde jag enbart tillhöra A-laget och fokusera på det.

Hur ser du på lagets säsong?

– Samma sak där. Över förväntan och en riktigt rolig säsong. Jag har inte varit med i A-laget då det varit lite tyngre säsonger. Jag kan bara tänka mig den ångesten som varit runt februari då dom märkt att det förmodligen skulle bli ett negativt kval.

– Att då få slippa det och titta uppåt i tabellen som vi kunnat göra den här säsongen har varit riktigt skönt, säger Jesper Kandergård med ett leende innan han prisar den grupp av spelare och ledare som Leksand haft den gångna säsongen.

– Alla var verkligen otroligt proffsiga, både importerna och dom andra, och bevisade för oss yngre att det inte är någon tillfällighet varför dom spelar på den här höga nivån. Det är noggrannhet, hårt jobb och skicklighet som krävs för att spela i SHL.

Vilka lärdomar tar du med dig från senaste säsongen?

– Att ta åt mig kritik på ett annat sätt. I början då jag kom upp och fick kritik tänkte jag ”oj, nu är det nog kört”, men dom ger kritik bara för att du ska bli en bättre hockeyspelare. Får jag kritik ska jag ta åt mig den, men fortsätta tro på mig själv. Jag tycker också att jag har blivit en mer trygg person både på och utanför isen.

”Det är en roll jag trivts bra med och är tacksamt att få första säsongen på seniornivå. Att inte behöva producera och ha den pressen på sig”



Jesper Kandergård om att spela defensivt i fjärdekedjan.

Stora delar av säsongen har Jesper Kandergård fått hoppa in och spela i Leksands fjärdekedja som oftast innehållet trion Martin Karlsson, Jon Knuts och Fredrik Forsberg. Att fått spela där är något 20-åringen från Arvika trivts bra med.



– Jag har haft en ganska tydlig roll då jag varit med i fjärdekedjan och spelat. Framför allt har det varit för mig att flytta upp puck från defensiv zon till offensiv. Dessutom har jag fått mycket förtroende i boxplay.

– Det här är en roll jag trivts bra med och är tacksamt att få första säsongen på seniornivå. Att inte behöva producera och ha den pressen på sig.

”SKA VISA ATT JAG FÖRTJÄNAR EN PLATS”

Leksand gjorde en mycket fin avslutning på SHL, men i kvartsfinalserien mot Örebro var laget chanslöst.



– Det kändes som vi hade haft svårt för Örebro under hela säsongen. Dom spelar en hockey som egentligen inte passar oss alls. Hade jag fått välja en motståndare som vi inte skulle få möta i slutspelet så var det Örebro. Jag hade hellre mött Skellefteå eller Rögle som vi hade haft lite lättare mot eftersom det i dom matcherna blev lite mer chanser åt båda hållen.

– Jag tycker Örebro spelar en ganska stängd hockey och släpper inte till mycket. När dom väl fick lägena så var dom kirurgiska in sina avslut.

– Det blev frustrerande för oss och våra spelare som skulle göra poäng att inte få in någon puck. Klart att det luckras upp bakåt då vi verkligen öste på framåt. Vi orkade inte riktigt med den typen av hockey som Örebro spelade.

En spelare som saknades mycket i slutspelet var enligt Jesper Kandergård, Carter Camper.



– Ja, det gjorde han absolut. Han är en otroligt skicklig hockeyspelare. När han spelade i förstakedjan blev det en annan nivå på den. Det märktes att han saknades både i powerplay och i spelet fem mot fem.

Nu blir det en fortsättning i Leksand för dig, varför valde du att tacka ja?

– Dels för att jag sett under den här säsongen att Leksand har något riktigt bra på gång. Jag fick blodad tand efter att ha varit med den här säsongen. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta vara med på den här resan som vi påbörjat.

– Det var egentligen aldrig något tvivel när Leksand ville att jag skulle stanna kvar utan det var bara att skriva på.

Vad har du för en personlig målbild kommande säsong?

– Först och främst att ta en plats. Det kommer bli tufft eftersom dom siktar säkert på att ha 15-16 forwards i truppen. Det gäller att slå sig in och visa att jag förtjänar en plats.

– Sedan vill jag ta ytterligare steg i min utveckling framför allt i spelet med puck. Bli med en spelare som kan hantera både det offensiva och defensiva spelet på ett annat sätt än vad jag gjorde den här säsongen.

Triggar det extra mycket att få komma ut i Europa och spela?

– Jag, det ska bli riktigt roligt och är något nytt för alla Leksandsfans. Det blir även något nytt för mig att åka utomlands för att spela hockey på seniornivå. Det ser jag framemot.

Tackar du jag till att spela i en kedja tillsammans med Oskar Lang ”Arvikakedjan”?

– Ja, absolut. Jag spelade två matcher med honom förra säsongen. Det händer grejer när man ger honom pucken eftersom han är fruktansvärt snabb, avslutar Jesper Kandergård med ett skratt.

Vem vet, kanske får vi se Jacob de la Rose från Arvika som en tredjelänk i en sådan kedja, men nu spekulerar vi mer än att ha fakta på bordet.

