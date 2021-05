Förre Leksandsmålvakten klar för KHL-spel

2016 var han med i det Leksandslag som spelade sig tillbaka till SHL efter den dramatiska matchserien mot Modo.

Sedan dess har Frans Tuohimaa spelat fem säsonger hemma i Liiga med SaiPa och HIFK. Den gångna säsongen höll 29-åringen sex nollor på 33 matcher i grundserien – och i slutspelet vann han fem av åtta matcher.

Nu väntar ett nytt äventyr för den förre Leksandsmålvakten. I helgen meddelade nämligen KHL-klubben Neftechimik Nizjnekamsk att Tuohimaa skrivit på för klubben.

Den gångna säsongen spelade Färjestads hemvändare Linus Johansson 19 matcher för Neftechimik Nizjnekamsk.

Inför säsongen 2015/16 värvades den finske målvakten till Leksand för att vara med och hjälpa laget tillbaka till SHL från Hockeyallsvenskan.



Finländarens tid i Dalarna slutade med att han från avbytarbänken fick se Leksand vinna direktvalet mot Modo och uppfylla målsättningen, men för Tuohimaa blev SHL-avancemanget slutet på hans resa med Leksand.



Sedan dess har målvakten som sagt hunnit med fem säsonger i Liiga och fick även landslagsdebutera för Finland under säsongen 2019/20, där han under säsongen fick chansen i fyra Euro Hockey Tour-matcher. I ett möte med Tre Kronor i mitten av december 2019 – i Tuohimaas landslagsdebut – lyckades han skicka pucken över hela isen och sätta pucken i den tomma målburen.

Wow! What a day for former Oilers drafted player. Frans Tuohimaa goal against Sweden. @EliteProspects player page: https://t.co/PhzHuTAhWH#HIFK #Leijonat #LetsGoOilers pic.twitter.com/JJGl1qVHwm