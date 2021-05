Just när man trodde att läget inte kunde bli värre i Brynäs IF blev det just det. Och sen när man trodde att botten var nådd - ja, då blev det ännu värre. När sedan alla rekord i haveri på och utanför isen var slaget - ja, då slog Brynäs IF sitt eget rekord dagen därpå.

Sådär har det hållit på hela hösten, hela vintern och hela våren. Jag törs lova att ingen i Gävleborg med omnejd någonsin kommer glömma Brynäs IF:s säsong 2020/2021. En säsong fylld av usla sportsliga prestationer, turbulens på isen och på kanslitet, skandaler - och såklart den obligatoriska tränarsparkningen.

Med allt som pågått i och runt föreningen det här året var det inte konstigt att man tvingades kvala sig kvar. Nej, det konstiga var att de faktiskt höll sig kvar. Med facit i hand var det närmast ett under att de ens vann en enda match den här säsongen.

Men vad gick egentligen fel? Jag försöker summera Brynäs, och de övriga 14 SHL-lagens, säsong i åtta olika kategorier.