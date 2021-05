Lämnar – trots långtidskontrakt: ”Väldigt snabba puckar”

Han visste att det kunde bli en utlandsflytt, men var inställd på en fortsättning i Skellefteå.

I sista sekund kom dock ett erbjudande som var för bra för att tacka nej till för Pär Lindholm, som nästa år kommer att spela i en utländsk klubb.

– Jag trodde väl egentligen inte att det här skulle bli av, säger Lindholm till hockeysverige.se.

Pär Lindholm hade precis avslutat den första perioden för Tre Kronor i lördagens möte med Finland i Carlson Hockey Games (seger 3–2) när Skellefteå AIK dunkade ut ett pressmeddelande på sin hemsida.

”Lindholm lämnar” löd rubriken och pressmeddelandet förkunnade att Pär Lindholm, som så sent som i februari skrev ett fyraårskontrakt med Skellefteå, inte skulle spela i den svartgula dressen nästa säsong.

Det blev, för att säga det minsta, en viss uppståndelse när Lindholm efter matchen öppnade telefonen och hade bombarderats av meddelanden och samtal.

– Det har varit en del mess och så där att gå igenom, men jag har hunnit prata lite med de allra närmaste i alla fall, säger Lindholm med ett skratt.

– Det känns spännande. Det här var något både jag och Forssell visste kunde hända när jag kom hem här i våras. Vi får se lite var det här landar. Nu är jag väldigt taggad på den kommande säsongen, men samtidigt ser jag väldigt mycket framemot att få komma hem till Skellefteå igen.

Ja, det var ju det där med att komma hem, också.

Lindholm har fortfarande ett gällande kontrakt över säsongen 2024/25 med Skellefteå AIK. Klubbens general manager Erik Forssell förklarar:

– Kontraktet var skrivet på tre månader plus fyra år. Så han hade en out år ett, som han nu valt att utnyttja, och en out för år två. Så vi får se vad som händer, säger Forsell till hockeysverige.se.

"TRODDE INTE ATT DET SKULLE BLI AV"

För Forssell kom det inte som någon överraskning när det i dag stod klart att Lindholm skulle lämna. 15 maj är deadlinen för kontrakterade SHL-spelare att lämna för utlandsspel.



– Nej, det kom inte som någon överraskning, men hade jag gissat så hade jag nog ändå trott att det skulle vara större chans att han skulle bli kvar än att han skulle lämna. Men sen kom det ett, som jag förstått det i alla fall, ganska sent bud från en annan klubb. Men samtidigt var det inte superöverraskande direkt, då han ju är en väldigt bra spelare, säger Forssell.

Lindholm bekräftar att det var ett sent erbjudande från en utländsk klubb som han i slutändan valde att nappa på.

– Det blev väldigt snabba puckar. Jag trodde väl egentligen inte att det här skulle bli av och det var inte så att jag letade hysteriskt heller, men för en fyra, fem dagar sedan så kom det ett lag som var intresserade som kunde ge mig ett bra erbjudande och en bra roll i laget. Allt gick väldigt fort, säger Lindholm.

"VI LIGGER BRA TILL"

För Erik Forssell påbörjas nu arbetet att hitta en ersättare till den VM-aktuelle Tre Kronor-centern. En inte helt enkel uppgift.



– Det blir en ny spelare in i laget, men vem det blir får vi se, säger Forssell.

– Vi hade gärna haft kvar Pär i vårt lag, men samtidigt så var vi medvetna om den här risken, att han kunde lämna. Han gav upp väldigt mycket för vår skull när han lämnade NHL så då tog vi med en ”out” i kontraktet vilket gör att vi får en ersättning i det här fallet.

– Jag tycker ändå att vi ligger bra till med lagbygget och nu får vi hitta en annan spelare i Pärs ställe. Det här blir en möjlighet för någon annan att kliva fram.

Finns det risk att tappar någon fler spelare i dag innan deadlinen är passerad, tror du?

– Det gör det nog inte, som vi ser det. Sen finns alltid NHL med i bilden och de klubbarna har ju fortfarande tid på sig att skriva kontrakt med våra kontrakterade spelare. Men det är en del av vår verklighet, det är så det funkar och det är bara att acceptera. Naturligtvis är det kul att ha spelarna kvar, men vissa spelare, som Arvid (Söderblom), försvinner och det är ändå ett tecken på att vi och Arvid gjort något bra hos oss.

Hur ligger ni till i jakten på en ersättare till Söderblom?

– Vi står bra rustade med Gustaf, känner vi. Men vi ska så klart ha en till målvakt. Vi har ett antal namn som vi kikar på, men ingen som vi är supernära med i dagsläget. Vi kollar lite brett, så får vi se under den kommande veckan om vi kommer närmare en lösning där.

