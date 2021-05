På väg att avsluta karriären: "Jobbigt mentalt och fysiskt"

Mycket tyder på att SM-finalen med Brynäs kan ha varit det sista i Hanna Rylanders hockeykarriär. För hockeysverige.se berättar hon om beslutet att lägga hockeyn åt sidan.

– Jag känner att det varit jobbigt både mentalt och fysiskt den här säsongen, säger Rylander.

Hanna Rylander, 26, valde efter finalsäsongen med Brynäs att lämna klubben där hon spelat under inte mindre än närmare sex säsonger. Innan dess spelade 26-åringen med gotländska Sudret som moderklubb för Modo. Men det blir ingen hockey för henne kommande säsong.



– Familjesituationen förändrades för mig i och med att jag kommer flytta till Leksand. Självklart har det kommit upp lite ”jaha, vad ska jag göra om jag inte spelar hockey?”. Det fanns någon liten gnista kvar.

– Leksand hörde av sig och vi har haft bra diskussioner, men som det ser ut just nu kommer jag inte spela nästa säsong, berättar Hanna Rylander för hockeysverige.se



Varför?

– Jag känner att det varit jobbigt både mentalt och fysiskt den här säsongen. Jag har jobbat 80 till 100 procent på en skola som kräver mycket engagemang av en pedagog.

– Dessutom, den energi som går åt under en hel arbetsdag och efter det kunna prestera på toppnivå under eftermiddagarna, kvällarna och helgerna… Det har tagit mer på den mentala biten hos mig.

"FINNS INGET SUG ÖVER HUVUD TAGET"

Det var heller aldrig aktuellt med spel i Brynäs för Hanna Rylander kommande säsong.



– Vi hade inte ens den diskussionen. Efter jul sa jag några valda fina ord ”familjesituationen kommer göra så att jag flyttar oavsett vad vi säger”.



Du säger att du är mentalt trött, men i augusti börjar isarna i hallarna frysas till, kan du se dig själv komma tillbaka till hockeyn?

– Nu när jag haft hela april och början av maj på mig att fundera lite ”vem är jag utan hockeyn?” Jag kommer speciellt sakna känslan att få vara där tillsammans med ett gäng och när alla andra går på is. Den smällen får jag ta där och då.

Kommer du och Leksand hålla dialogen om spel eller andra uppgifter i klubben levande?

– Jag hade en diskussion med (Alexander) Bröms i morse och sa att jag inte kommer spela det här året. Det finns inte heller något annat lag jag kan eller vill gå till eftersom jag kommer att bo i Leksand.

– Vi kommer ha en öppen dialog och vi får se vad som händer under säsongen, men från mitt håll finns det inte just nu något sug över huvud taget.



Du slutar i Brynäs liksom både Andréa och Emelie Cordoba, tre kulturbärare i laget och klubben, hur tänker du kring det?

– Det är otroligt tråkigt. Andréa och jag har hängt ihop sedan hockeygymnasiet i ”Ö-vik” då vi spelade för Modo. Det var även hon som fick mig till Brynäs. Vi alla har verkligen brunnit för laget och dom båda är väldigt bra tjejer. Jag önskar dom två lycka till i vad deras nya äventyr blir, vilket jag inte har en aning om

– Det ska bli otroligt roligt att få se SDHL från sidan och jag vill passa på att önska alla lagen i serien lycka till.



Hanna Rylander, som spelat drygt 200 SDHL-matcher i karriären, svarade för tre mål på 30 matcher under senaste säsongen.

