Bronsglädjen – Småkronorna krossade Finland

Kanada blev för svåra i semifinalen natten mot torsdag. Men trots förlust med hela 1–8 efter sex insläppta mål i tredje perioden kom Småkronorna tillbaka på ett förträffligt sätt inför nattens bronsmatch mot Finland.

Svenskarna svarade för en kanonmatch och tog hem bronset efter att ha vunnit med hela 8–0.

– Det är en underbar känsla, att vinna en medalj, säger den svenska kaptenen Liam Dower Nilsson, Frölunda, till IIHF.com.

Matchen var bara fem minuter gammal när Sveriges målkung i turneringen, Leksands Isak Rosén, höll sig framme och gjorde 1–0 i powerplay med ett distinkt direktskott. Framspelningen från William Strömgren, Modo, höll hög klass.

ISAK ROSEN breaks the ice in today's #U18Worlds Bronze Medal Game and puts @Trekronorse up 1-0 over @leijonat pic.twitter.com/ihsIxyUrTT

2–0 kom sedan alldeles innan pausvilan när Luleås Fabian Lysell tappade pucken mitt i en dribbling i anfallszonen. Skellefteås Simon Robertsson kunde få tag på trissan och klämde in den bakom den finska målvakten Aku Koskenvuo.

I den andra perioden fortsatte Sverige att försvara sig väl och samtidigt ta till vara på sina chanser. Backbjässen Simon Edvinsson satte trean efter att Finland i ren desperation rensat undan en puck som legat och dallrat på mållinjen – rakt i gapet på svensken.

Det hann även bli 4–0 tidigt i perioden när Frölundas Ludwig Persson droppassade pucken till Södertäljes Albert Sjöberg som sköt Sverige till en ointaglig ledning.

Just 2 minutes later, Albert Sjoberg nets @Trekronorse's 4th goal and signals a goalie change for @leijonat.



Jusso Helomaa now in net for Finland. #U18Worlds pic.twitter.com/hgvqnvBN8U