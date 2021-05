Lämnar Vita Hästen – för den nyblivna Hockeyettan-klubben

Jussi Salo lämnar uppdraget som assisterande sportchef och junioransvarig i Vita Hästen. Salo har redan nu hittat sitt nya uppdrag och tar från och med nästa säsong över som huvudtränare i Väsby.

Väsbys visit I Hockeyallsvenskan blev kort, men händelserik.

När det stod klart att laget skulle gå in i ett kvalspel mot Kristianstad gjorde man sig av med tränaren Viktor Tuurala. In kom istället den rutinerade tränaren Mats Lusth som vikarierade under kvalspelet.

Sedan dess har man stått utan tränare, men nu har man hittat sin ersättare i Jussi Salo från Vita Hästen, rapporterar NT. Jussi Salo kom till Vita Hästen under förra säsongen och skrev då ett kontrakt som skulle sträcka sig över fem år.

– Jussi har fått en möjlighet som han valt att hoppa på. Det hade varit ett större misslyckande om han lämnat för en liknande roll någon annanstans men nu är det två helt skilda jobb. Hangår till en roll på seniornivå i ett förmodat topplag i division 1, säger Vita Hästens klubbchef Dan Björkman till NT.



Under säsongen var Vita Hästens assisterande sportchef och junioransvarig även uthyrd till Tranås.

Matchrapporter: Jättedrama när Väsby utjämnar kvalserien Väsby vann – håller serien mot Kristianstad vid liv Kristianstad tar jättekliv mot nytt kontrakt – efter nya segern