Kaos i returmötet – Tom Wilson lämnade isen skadad

Det har varit ett par vilda dygn i efterdyningarna av mötet mellan New York Rangers och Washington Capitals natten mot tisdag. Matchen där Tom Wilson hamnade i hockeyvärldens blickfång efter att ha pucklat på Pavel Butjnevitj bakifrån och sedan skickat en hjälmlös Artemij Panarin i isen sedan denne kommit in för att försvara sin landsman och lagkamrat.

Panarin skadades och kommer inte att spela under avslutningen av grundserien. Wilson fick 5000 dollar i böter för att ha gett sig på Butjnevitj, men ingen bestraffning för att ha skadat Panarin. Det är något som skapat en storm i hockeyvärlden då Wilson räknas som återfallsförbrytare efter en sju matcher lång avstängning för en huvudtackling på Bostons back Brandon Carlo tidigare under säsongen – utöver flera äldre förseelser.

När pucken släpptes för ett returmöte mellan lagen i natt blev det av förklarliga skäl en stormig historia. Pucken hann inte mer än släppas innan samtliga forwards på isen, däribland Washingtons svensk Carl Hagelin, kastade handskarna och började slåss.

Totalt innehöll matchens första fyra minuter och 14 sekunder sex slagsmål.

Ett av dem innefattade New York Rangers back Brendan Smith och Tom Wilson. Smith sökte upp Wilson när han kom in på isen för matchens första byte och gav sig på honom.

– Ni såg bevisligen vad som hände i matchen innan. Jag vill inte prata om det för mycket. Jag hade inget otalt med någon annan i deras lag. Jag tycker att det här borde ha hanterats innan den här matchen, och det gjorde det inte..., sade Smith apropå vad han och Rangers ansåg vara bristfällig bestraffning mot Wilson.

