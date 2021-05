Låt oss nyttja den här onsdagen till att filosofera lite kring några målvakts- och tränarsignaturer som knappt har hunnit torka.



Det blir Staffan Lundh som tar över på tränarbänken i Vimmerby efter Philippe Horsky.



Veteranen som under den gångna säsongen tog klivet bort från hockeyn för att istället axla rollen som klubbchef i innebandyklubben Lockerud, men som nu är tillbaka i hetluften.



58-åringen gjorde det bra under två säsonger i BIK Karlskoga innan han lämnade över stafettpinnen till Mariestads-kollegan Karl Helmersson och får betraktas som en stark rekrytering av Vimmerby.



Senast han coachade i Hockeyettan var mellan 2012 och 2014 då han under två säsonger ledde just Mariestad till spel i Allettan.



Att efter Phil Horskys auktoritära ledarskap plocka in någon som kanske är lite mer inkänn

