Välte giganten - Småkronorna till semifinal

Spelet har hackat genom hela gruppspelet, och 12-1-förlusten mot Kanada var historisk. Men när det gällde som mest plockade Småkronorna fram all den talang som fanns i truppen. I kvartsfinalen mot USA spelade Sverige sin klart bästa match och vann med 5-2. USA hade inför årets VM plockat medalj i varje mästerskap sedan 2004, och vunnit nio guld de 15 senaste turneringarna.

Nu sprack supersviten. För första gången på nästan 20 år kommer USA missa medalj i ett U18-VM.

Sverige kopplade greppet redan tre minuter in i matchen, då Linköpingsbacken Mattias Hävelid gav laget ledningen. Det blev periodens enda mål. I mittakten kvitterade USA genom poängkungen Sasha Pastujov, men sen var det Sverige för hela slanten.

Bara 43 sekunder efter kvitteringen slog Småkronornas poängkung Fabian Lysell till. Och i början av slutperioden slog han till igen, med en riktig delikatess som dessutom kom att bli matchvinnande. Det var tredje matchen i följd som jättetalangen gjorde två poäng. Totalt står han på 3+4 efter fem matcher.

Fabian Lysell goes BACK TO BACK to put @Trekronorse up 3-1 over @usahockey and regain control of the game. #U18Worlds pic.twitter.com/kxNYtvaszV