Olle Alsing kommer få göra NHL-debut

Under natten till torsdag ser vi ut att få en ny svensk i NHL.

Olle Alsing kommer då nämligen att göra debut i världens bästa hockeyliga för Ottawa Senators.

– Jag ska nog ringa mamma för att säga att jag ska spela så att hon kan stanna uppe och kolla på matchen, säger Alsing på en presskonferens.



När Ottawa Senators ställs mot Montreal Canadiens under natten mellan onsdag och torsdag kommer en ny svensk att äntra NHL.

Det är Almtunafostrade Olle Alsing som kommer att debutera för Ottawa Senators, vilket blir hans första match i världens bästa hockeyliga.

– Jag är taggad för att spela och det kommer att bli väldigt kul. Jag kommer bara försöka gå ut och spela mitt spel där ute, säger Alsing.

"I'm excited to play and it's going to be a lot of fun ... I'm going to just try and play my game out there."



