”Jag tänkte bara: ’Hur fan ska det här gå?’”

Han skulle till Blekinge – men hamnade i Alperna.

Jesper Eliasson har en turbulent säsong bakom sig med avblåsta utlåningar, coronauppehåll och reservmålvaktstjänst i Österrike.

Nu söker han revansch i Färjestad.

– Jag vet att jag kan spela på den här nivån, säger Eliasson till hockeysverige.se.

Det var ännu inte presenterat, men allt var klappat och klart inför säsongen: Jesper Eliasson skulle få spendera en värdefull säsong på lån i hockeyallsvenska Karlskrona.

Men innan den JVM-meriterade målvakten hann lämna Karlstad kraschade allt. Karlskronas tuffa ekonomiska situation tvångsdegraderade Blekingelaget till Hockeyettan – och i början av augusti fick Eliassons se sin utlåning blåsas av.

– Det är klart att det var lite jobbigt. Jag var så pass inställd på att spela där. De hade varit ett bra lag i allsvenskan och jag såg framemot att spela där, så det var tråkigt med allt som hände, säger Eliasson till hockeysverige.se.

Och smått hjälptlöst stod Eliasson där och tittade på.

Färjestads general manager Peter Jakobsson och Eliassons agent jobbade frenetiskt på att hitta en ny allsvensk klubb för Jesper Eliasson att spela i, men givet tidpunkten hade de allsvenska klubbarna redan satt sina målvaktssidor inför kommande säsong.

I stället fick 21-åringen vänta tålmodigt i Karlstad.

Henrik Haukeland och Arvid Holm var redan Karlstadslagets spikade målvaktspar för säsongen, vilket gjorde att Eliasson en bra bit in på säsongen fick fortsatt nöja sig med att rotera på träningarna för att sedan snällt kliva upp på läktaren och följa sina lagkamrater därifrån.

– Det är inte helt optimalt att vara tre målvakter på träning. Där vill man ha sitt eget mål och spela ut träningarna. Men vi hittade ändå ett bra ”flow” och fick det att fungera bra. Vi fick göra det bästa av situationen, helt enkelt.

***

Veckorna gick, men besked uteblev för Jesper Eliasson. Visst, han fick en veckolång utlåning till Värmlandsgrannen BIK Karlskoga där han fick en ny träningsmiljö under en kort period, men matcherna lyste alltjämt med sin frånvaro.

Sedan kom ett samtal från Detroit Red Wings målvaktsscout Phil Osaer som väckte ett visst hopp hos Eliasson – men även en hel del tankar.

– Under hösten snackade jag med målvaktsscouten från Detroit som gav mig en liten heads up att det kunde bli aktuellt med Salzburg. Salzburg? tänkte jag. En massa tankar började snurra i huvudet kring att flytta utomlands, det tyska språket – jag kan ingen tyska överhuvudtaget – och hockeyn i ett nytt land. Jag tänkte bara: ”Hur fan ska det här gå?”.

Kort därefter var flytten ett faktum: Jesper Eliasson skulle spendera hockeysäsongen 2020/21 i österrikiska EC Salzburg.

Klubben har sedan 2000 haft den österrikiska energidrycksjätten Red Bull, med sitt säte i just Salzburg, som huvudsponsor och har sedan företagets intåg utvecklats från ett lag i andradivisionen till en maktfaktor i den österrikiska högstaligan med sex mästerskapstitlar som facit.

Genom åren har SHL-profiler som Konstantin Komarek, Patrick Thoresen och Bud Holloway representerat klubben och i den senaste upplagan av Champions Hockey League tog sig laget hela vägen till semifinal.

Jesper Eliasson hade tuff konkurrens även i Salzburg.

Det var ändå med en viss ovisshet som Eliasson satte bänkade sig i flygstolen ned till den österrikiska alpstaden.

– Men allt fungerade väldigt bra från dag ett. Killarna i laget tog hand om mig väldigt bra och alla i laget kunde snacka engelska, så det var lugnt med tyskan, säger Eliasson med ett skratt.

– Det var många tankar till en början, men det var bara kul. En bra erfarenhet. Det var första gången jag skulle spela utomlands och jag kom till ett nytt land, ett nytt språk, en ny kultur och en ny hockey. Allt var nytt. Men efter ett några dagar kom jag in i det, så det var absolut ingen fara. I dag känns det bara skoj att ha testat.

Men sejouren blev kanske inte riktigt som Jesper Eliasson hade föreställt sig, trots allt.

Väl på plats i Salzburg fick den unge svensken snabbt finna sig i att spela andrafiol bakom den 36-årige veteranmålvakten Jean-Philippe Lamoureux, som de senaste säsongerna varit en av ligans absolut bästa målvakter.

– Det var en säsong som var upp och ner för laget, men för egen del tycker jag ändå att mitt spel fungerade bra från start till mål. Sen är det klart att jag hade velat spela mer matcher, men…

Totalt blev det 13 matcher i grundserien och ytterligare fyra i slutspelet för Eliasson.

– Han (Lamoureux) var MVP i ligan förra året, så de värderade med honom rätta väldigt högt. Så jag hamnade väl bakom honom, kan man säga. Men jag är som sagt nöjd med mitt spel den här säsongen och fick träna mycket hela vintern. Jag känner att jag har blivit en bättre målvakt än vad jag var för ett år sedan. Det är väl huvudsaken.

Den tuffa konkurrenssituationen var på många vis utvecklande för 21-åringen från Eksjö.

– Vi är ganska olika typer av målvakter, men jag lärde mig ändå en hel del av honom. Hur han hanterade allt kring matcher och olika situationer man ställs inför som målvakt. Det var lärorikt. Han är 36 år, så han har varit med ett tag och kan sin sak, så det var absolut lärorikt. Sen kanske jag inte lärde mig så mycket rent speltekniskt, då våra målvaktsskolor skiljer sig en del.

Jag har vuxit mycket som person.



Jesper Eliasson

Trots motgångarna, med både den avblåsta utlåningen till Karlskrona och den sparsamma speltiden i Salzburg, så vänder Eliasson alltså hem till Sverige som en bättre målvakt – och en starkare person.

– Jag har vuxit mycket som person. Att flytta utomlands i min ålder har gett mig mycket. Jag har växt mycket som människa och gjort mig hemmastadd i en för mig helt ny stad. Jag har lärt mig mycket och det har varit ett värdefullt äventyr för min del.

Ser du tillbaka på det är som ett jobbigt år, eller?

– Nej, jobbigt tycker jag inte att det har varit. Det är klart att jag hade velat spela mer än de 17 matcher jag till slut spelade. Min tanke inför säsongen var definitivt att jag skulle mer än så.

– Sen fick vi även in corona i laget och i ligan under hösten, vilket gjorde att allt pausades under en månad. Så det har varit mycket upp och ner, men med tanke på alla förutsättningar så måste jag ändå vara nöjd med min säsong. Jag har gjort vad jag har kunnat.

***

I Karlstad har Jesper Eliasson kommit tillbaka till förändrade förutsättningar i Färjestad. Arvid Holm har skrivit NHL-kontrakt med Winnipeg Jets och verkar av allt att döma inte spela i den värmländska klubben nästa säsong.

Tanken är att Eliasson ska göra upp med Henrik Haukeland om speltiden mellan Färjestads stolpar.

– Jag är grymt taggad. Det ska bli otroligt roligt. Jag fick en bra känsla med Färjestad redan under förra säsongen där på träningarna och försäsongen och nu ska det bli riktigt kul att få slåss om att spela matcher med Färjestad. Det känns inspirerande.

Vad krävs av dig för att lyckas ta klivet ut på SHL-nivå fullt ut?

– Först och främst handlar det om att komma in i det tempo som finns i SHL. Men annars handlar det mest om att jag ska spela och lita på mitt eget spel. Jag vet att jag kan spela på den här nivån.

Summering: Färjestad BK 2020/21