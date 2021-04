Svenskarna gjorde succé – slog den bittra rivalen

Calgary Flames slog Edmonton Oilers i "The battle of Alberta" med 3-1 och knappar in i slutspelsracet.

Calgary-svenskarna var inblandade i allt och stoppade stjärnorna i Edmonton från att göra poäng.

– Han var helt otrolig, det är inte så många som förstår det helt, säger Matthew Tkachuk om Elias Lindholm som stod för två mål i matchen.



I den kanadensiska divisionen är det fortsatt jämt om slutspelsplatserna och endast Toronto har än så länge kunnat säkra sin plats.

Calgary Flames, som just nu ligger femma, behöver ta igen fyra poäng för att komma ikapp Montréal Canadiens på fjärdeplatsen.

I natt knappade laget in genom en svensksuccé när Jacob Markström stoppade 30 av 31 skott, Elias Lindholm prickade nätet två gånger och Rasmus Andersson spelade fram till två mål.

– Han var helt otrolig, det är inte så många som förstår det helt. Det är många som vill prata om målen som han gjorde, men man måste kolla på var allting började. Han vann en tekning i försvarzonen och kunde därigenom göra matchens andra mål. Han har ett tufft jobb som center att spela mot Connor McDavid hela kvällen, men han gjorde ett fantastiskt jobb, säger lagkamraten Matthew Tkachuk om Elias Lindholms insats i natt.

Elias Lindholms två mål i matchen innebär att han nu har det bästa mål per match genomsnittet i Calgarys historia när det kommer till matcher mot den bittra rivalen Edmonton Oilers. Totalt har Lindholm samlat på sig 43 poäng (17+26) på 49 spelade matcher under säsongen.

Edmonton Oilers - Calgary Flames 1-3 (1-1, 0-1, 0-1)

Edmonton: James Neal (4).

Calgary: Elias Lindholm 2 (17), Dillon Dube (9).