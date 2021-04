Efter revanschen: "Både en och två stenar släpptes från bröstet"

Småkronorna var revanschsugna och studsade i natt tillbaka från Kanadas 12-1-överkörning i tisdags.

Efter ett schweiziskt matchstraff kunde de unga svenskarna vända och vinna matchen med 3-1.

– Vi har sagt att vi inte ska glömma matchen mot Kanada utan att vi ska ta det som en erfarenhet, säger Arvid Sundin till hockeysverige.se.



Efter det stora fiaskot mot Kanada kunde Småkronorna i natt få sin revansch mot Schweiz. Det var en match som bjöd på mycket då de unga svenskarna gjorde tre mål, vände matchen och tilldelades ett matchstraff.

Efter en inledande period, som slutade 0-0, tog Schweiz ledningen tidigt i den första perioden. Den schweiziska ledningen höll i sig fram till att den backen Maximilian Streule fick matchstraff för en bentackling på Simon Edvinsson.

Schweiz bestraffades med ett fem minuter långt boxplay, vilket Småkronorna kunde utnyttja tre gånger om.

– Jag tycker att den första perioden inte speglade det vi hade snackat om innan. Vi hade en revanschlust och ville spela enkelt, men det blev inte riktigt så i den första perioden. Sen i den andra perioden får de sitt matchstraff och vi kunde utnyttja det. I den tredje sa vi innan vi gick ut att vi skulle gå för fyran, men att vi skulle spela behärskat. Jag tycker att vi höll det bra, säger Arvid Sundin som stod bakom det schweiziska målet när han hittade nätet.

– Vi pratade innan om att de stod högt i sin box så Liam (Dower Nilsson) passade ner den via sargen. Sen försökte jag slå passen till Fabian (Lysell) framför mål, men den tog på en klubba innan. Jag vet inte om det var backens eller om det var målvaktens, men den tog på en klubba och sen gick den in, säger han om hans första mål i turneringen.

And just like that, Sweden doubles their lead over the Swiss, to 3-1 going in the 2nd intermission.



Arvid Sundin bounces one off of a Swiss defender and in for the goal.



🇸🇪 🇸🇪 🇸🇪 https://t.co/bikLdH9dBJ pic.twitter.com/V24t3MBhwN