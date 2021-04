Stjärnorna avgörande – när Sverige vann i premiären

Sverige inledde starkt och tog ledningen i den första perioden. Efter några skakiga minuter i den andra perioden kunde Småkronorna säkra segern mot Belarus med 5-1.

När Sverige premiärspelade mot Belarus i U18-VM var det Småkronorna som gick vinnande ur bataljen med 5-1.

Matchen inleddes med ett böljande spel, där Belarusierna hade några farliga chanser.

När Sverige i mitten av den första perioden fick chansen i powerplay kunde Isak Rosén direkt hitta rätt. Framspelad av Anton Olsson och Mattias Hävelid prickade leksingen in ett direktskott som gav Sverige ledningen.

Isak Rosen takes an Anton Olsson pass and finishes the one-timer for Sweden’s first goal of #U18Worlds . Olsson, I suspect, does his draft stock a service in this event. #2021NHLDraft pic.twitter.com/KbHZoDXEtU

Tidigt i den andra perioden kunde Fabian Lysell visa prov på imponerande skridskoåkning när han tog sig förbi samtliga belarusier. Genom soloåkningen kunde Lysell lyfta in pucken med backhanden och ge Sverige ledningen med 2-0.



Efter Lysells ledningsmål var det belarusierna som kunde trycka ner svenskarna. I powerplay reducerade Belarus matchen till 2-1 genom Danila Klimovich.

Efter reduceringsmålet kunde svenskarna ta sig tillbaka in i matchen och med två minuter kvar av den andra perioden utökade Småkronorna ledningen till 3-1. Albert Sjöberg släppte pucken till centern Arvid Eljas som kunde prickskjuta in 3-1-målet.

Fabian Lysell, one of the top prospects for the #NHLDraft, uses his speed to score on an individual effort and Sweden leads 2-0. #U18Worlds pic.twitter.com/C2wUOGfWbG