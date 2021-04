Lämnade Malmö – nu får han göra NHL-debut

I natt ställs Detroit Red Wings mot Columbus Blue Jackets.

Då ser man ut att ha med sig en debutant i truppen. Under kvällen har de nämligen aktiverat Joe Veleno till sin aktiva laguppställning efter att 21-åring inlett på lagets taxi squad.

UPDATE: Forward Joe Veleno has been recalled from the #RedWings taxi squad. #LGRW pic.twitter.com/3blstYk7l0