Efter skadekaoset – svensken får ny NHL-chans

Det var kaosartade scener som utspelade sig i Ottawa Senators under lördagens match mot Vancouver Canucks.

Anton Forsberg skulle egentligen vakta kassen men blev skadad på uppvärmningen och ersättaren Matt Murray gick sedan också sönder under matchens gång. Då fick i stället tredjevalet Marcus Högberg ställa sig mellan stolparna samtidigt som forwarden Artiom Anisimov tog på sig målvaktsutrustning och var redo för att hoppa in i mål i absolut nödfall.

Det är fortsatt oklart hur det ligger till med skadorna på Forsberg och Murray men duon verkar inte vara aktuella för spel än på ett tag.

Detta eftersom Ottawa Senators lyfter upp de båda målvakterna Filip Gustavsson och Kevin Mandolese till NHL-laget.

Roster update: The #Sens have made the following roster moves:



G Filip Gustavsson and G Kevin Mandolese have been recalled from @BellevilleSens. Mandolese has been re-assigned to the team's taxi squad.



D Cody Goloubef and RW Logan Shaw have been re-assigned to the B-Sens.