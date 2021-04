Retstickan tvingas lägga av – 29 år gammal

Andrew Shaw har haft stora problem med hjärnskakningar under sin NHL-karriär.

Nu tvingas den dubble Stanley Cup-mästaren därför avsluta karriären – 29 år gammal.

”Det kommer en tid då varje idrottsman behöver inse att hälsan och framtiden med familjen är vad som är viktigast här i livet”, skriver han i ett uttalande.



Efter tio säsonger i NHL lägger Andrew Shaw nu skridskorna på hyllan.

Den 29-årige forwarden tvingas lägga av efter att ha drabbats av flera hjärnskakningar, varav den senaste kom i februari.

”Det kommer en tid då varje idrottsman behöver inse att hälsan och framtiden med familjen är vad som är viktigast här i livet. Den punkten har jag nått nu. Efter flera hjärnskakningar har läkare rekommenderat att jag slutar spela sporten jag älskar. För en gångs skull i mitt liv kommer jag att lyssna”, skriver Shaw i ett uttalande på Blackhawks hemsida.

Andrew Shaw draftades av Chicago Blackhawks i femterundan 2011 och tog sedan överraskande nog klivet till NHL direkt. Säsongen därefter var han med och vann Stanley Cup med Chicago, något han även fick göra 2015.

“Thank you for giving a Mutt a home.”



A message from Andrew Shaw (@shawz15er). #Blackhawks pic.twitter.com/XAN3L6jv27