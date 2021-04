Målskytt – efter 21 matcher utan nätkänning

Det blev två NHL-matcher för Arizona Coyotes i slutet av januari. Bortsett från det har Victor Söderström hållit hus i farmarlaget Tucson Roadrunners i AHL. Där sköt 20-åringen sitt första mål redan i sin fjärde match den 22 februari.

Sedan dess har han gått mållös – fram till i natt.

När Roadrunners i natt förlorade med 2–4 mot Colorado Eagles sköt den tidigare Brynäsbacken matchens första mål, hans totalt sjätte poäng på 26 AHL-matcher. Söderström följde med upp i ett anfall och skickade pucken förbi Hunter Miska i Coloradomålet från sin position på högerkanten.

Victor Soderstrom finds the back of the net off a pass from Mike Carcone👏🏼👏🏼👏🏼



We are tied at 1 going into the second period 😬#LetsGoTucson pic.twitter.com/5SieRW27N0