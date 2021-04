Detroitkaptenen skadad – missar resten av säsongen

Under fredagskvällen kom en tung smäll för Detroit Red Wings.

Enligt coachen Jeff Blashill så är det nämligen slutspelat den här säsongen för Dylan Larkin.

Klubbens lagkapten och store stjärna har drabbats av en överkroppsskada som innebär att han kommer att missa resten av årets säsong. Han kommer sedan att omvärderas om ett par veckor då Detroit kommer veta mer exakt kring rehabilitering och skadeperiod för 24-åringen.

Dylan Larkin will miss the remainder of the season, per Coach Blashill.



He will be reevaluated in two weeks. pic.twitter.com/1Qs55CWkOk