Målvakten slår rekordet – utjämnar finalserien

Lars Johansson storspelade igen och höll nollan för sjunde gången i Gargarin Cup-slutspelet.

Genom den sjunde hållna nollan kunde målvakten både utjämna finalserien till 1-1 i matcher och slå rekordet för flest hållna nollor i ett Gargarin Cup-slutspel genom tiderna.

När CSKA Moskva tog emot Avangard Omsk i den första matchen i Gargarin Cup-finalserien var det Avangard som kunde fortsätta sin vinstsvit på bortaplan. Avangard har inte förlorat en match på bortaplan sedan den 24 mars.

I natt var det CSKA som hade bortaplan och med Mario Kempe tillbaka i truppen kunde laget ta en imponerande seger. Genom ett välstrukturerat försvarsspel släppte CSKA bara till 20 skott mot eget mål.

Detta innebär att Lars Johansson, som under slutspelet har imponerat stort, kunde slå rekordet för flest hållna nollor i ett Gargarin Cup-slutspel.

Nollan var Johanssons sjunde i slutspelet vilket innebär att han går om landsmannen Anders Nilssons rekord på sex hållna nollor i slutspelet 2015.

CSKA kunde genom Johanssons nolla vinna matchen med 3-0. I finalserien står det just nu lika mellan Avangard och CSKA som har tagit en vinst vardera.

