Anställer ny tränare – mitt i allsvenska kvalet

Hudiksvall har tagit sig hela vägen till den allsvenska kvalspelet genom att först spela sig till en andraplats i Allettan för att sedan vinna mot både Piteå och Östersund i play off.

I november sparkade Hockeyettan-klubben den allsvenskt meriterade huvudtränaren Per Ljusteräng och har sedan dess letat en ny huvudtränare. Magnus Nilsson och Johannes Westring har under tiden delat på huvudansvaret men nu kommer en ny huvudtränare in – mitt under brinnande kvalspel.

I dag meddelade man att Dennis Hall, som har tränarmeriter från bland annat den schweiziska andradivisionen med Olten, är klar som ny huvudtränare.

– Jag ser otroligt mycket fram emot att komma till HHC och har från första samtalet fått ett väldigt gott intryck av klubben. Det blir en väldigt speciell start för min del med att hoppa in i båset redan nu. Min roll nu blir att lära känna gruppen och att vara behjälplig i en kanske lite mer undanskymd roll än vad som blir fallet under nästa säsong.

Tidigare under säsongen har Hall varit huvudtränare i Ettan-konkurrenten Forshaga.

Hudiksvall förlorade den första matchen i kvalserien (1–2 mot Troja/Ljungby) och fortsätter i morgon jakten på en allsvensk plats genom ett möte med Nybro.

