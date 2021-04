Stjärnans nya skadesmäll – blir borta månaden ut

Höstens slutspel blev en prövande historia för Steven Stamkos. Stjärncentern vara skadad rakt genom slutspelet, men testades i den tredje finalmatchen mot Dallas Stars och lyckades göra ett mål på de mindre än tre minuter han spelade innan han tvingades kasta in handduken.

Inför årets säsong var han frisk och kry och har levererat därefter. Med sina 17 mål och 34 poäng på 38 matcher är han fyra i den interna poängligan.

Nu tvingas han dock till en tids vila. Efter att inte ha varit ombytt i de senaste matcherna satte Lightning inför nattens möte med Florida Panthers upp 31-åringen på långtidsskadelistan. Det innebär att han inte kommer att kunna spela de närmaste tio matcherna och att han tidigast gör comeback 1 maj.

