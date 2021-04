Kanadensaren blir kvar i Philadelphia

Den 26-årige kanadensaren Scott Laughton har under fem hela säsonger representerat Philadelphia Flyers. Nu blir forwarden även kvar i klubben som draftade honom i fem år till.

Inför deadlinen stod kanadensaren utan kontrakt inför nästa år, men nu har han skrivit på för ytterligare fem år i klubben som draftade honom.

$3M AAV for Scott Laughton on a five year deal in PHI.