Blågul trejd – svenskarna byts mot varandra

San Jose Sharks och Tampa Bay Lightning genomför en trejd under måndagskvällen.

Där är två svenskar inblandade – en åt vardera håll.

Tampa Bay skickar 20-årige målvakten Magnus Chrona till San Jose för att kunna få loss backen Fredrik Claesson.

