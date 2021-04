Han blir näste spelare att lämna Buffalo

Buffalo Sabres fortsätter skeppa iväg spelare efter sin krissäsong.

Näste man att lämna är backen Brandon Montour som nu i stället är klar för spel i topplaget Florida Panthers.

Florida har kikat på marknaden efter en back efter att deras stjärnback Aaron Ekblad åkte på en otäck skada i slutet av mars.

Nu har de hittat lösningen och plockar alltså in Montour i utbyte mot ett tredjerundeval i årets draft.

– Brandon är en kapabel och talangfull högerfattad back som kommer att sätta avtryck hos oss direkt. Hans skickliga tvåvägsspel och möjlighet att svälja tunga minuter gör honom till ett spännande nyskott till Panthers, säger klubbens general manager Bill Zito i ett uttalande.

Official. ☑️



We have acquired defenseman Brandon Montour from Buffalo in exchange for a 2021 third-round draft pick.



📝 » https://t.co/nQqeO4D2rI pic.twitter.com/1NIgV5l10H