Värvades som hajpad KHL-stjärna - nu bryts kontraktet

2017 vann han skytteligan i VM. 2018 sköt han OS-guldet till Ryssland och vann såväl skytteligan som poängligan. Dessutom prisades han som KHL:s mest värdefulla spelare, efter att ha gjort 62 poäng på 54 matcher. Säsongen därpå gjorde han otroliga 82 poäng på 62 matcher i KHL, och vann poängligan.

Efter den enorma succén i Ryssland belönades sedan Nikita Gusev med ett NHL-kontrakt. Han skrev på ett tvåårskontrakt med New Jersey Devils, sedan klubben trejdat till sig hans rättigheter från Vegas i utbyte mot en andrarunda och en tredjerunda. Gusevs kontrakt har ett värde på 4,5 miljoner dollar.

Men nu ser det alltså ut att brytas i förtid. Gusev hade visserligen en klart godkänd debutsäsong i NHL, med 44 poäng på 66 matcher, men den här säsongen har varit nattsvart för ryssen. Han har bara gjort 2+3 på 20 matcher, har inte spelat sedan 20 mars, och sattes nyligen upp på waivers utan att någon klubb valde att plocka in honom.

Nu sätter New Jersey i stället upp honom på "unconditional waivers" med syfte att bryta kontraktet, rapporterar Sportsnets Elliotte Friedman. Gusev blir därmed free agent, och kan skriva på för en ny klubb redan innan deadline på måndag.

Bland övriga namn som sattes upp på waivers under fredagen sticker framför allt den forne stjärncentern Kyle Turris, numera i Edmonton OIlers, ut.

Han kan nu plockas upp av något av de övriga 30 lagen.

Nikita Gusev on unconditional waivers for purposes of termination. Has not played since March 20, as young players take over in NJ. Was on waivers 9 days ago, but hit of $4.5M made it untradeable, unfortunately. This creates possibility of signing elsewhere at a lower number.