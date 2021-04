Svenskduon trejdas bort av Chicago

Övergångarna i NHL börjar dugga allt tätare nu när Trade Deadline närmar sig.

TSN:s Pierre LeBrun uppger nämligen att Chicago Blackhawks och Florida Panthers genomför en trejd som innehåller flera spelare. Senare bekräftades även dealen av båda lagen.

Chicago får in den förre Stanley Cup-mästaren Brett Connolly samt Riley Stillman och Henrik Borgström medan Florida adderar dubbelt svenskt i form av Lucas Carlsson och Lucas Wallmark.

Full trade:



Brett Connolly, Riley Stillman and Henrik Borgstrom plus a 7th Rd pick in exchange for Lucas Carlsson and Lucas Wallmark.



Connolly has 2 more yrs at $3.5M AAV. Florida freeing up cap space as part of this. Hawks using their cap space to net 2 young players