– Jag hade nog ångrat mig om jag inte tagit den här chansen.

Han har spelat i Linköping under hela sitt liv, men till nästa säsong tänker Hugo Ollas att testa sina vingar utanför Östergötlands gränser.

Ja, till och med utanför landets gränser.

Tidigare i veckan stod det klart att den 203 centimeter långe målvaktstalangen lämnar Linköping för spel på Merrimack College i den amerikanska collegeligan. Processen har varit lång och genomtänkt, men i slutändan landade 18-åringen in i att det var dags för ett miljöombyte.

– Det har varit mycket snack med mina agenter den sista tiden, om jag ska ta den svenska vägen eller om jag skulle testa på det här med college. Jag har hört mycket gott om college och att många önskat att de tagit chansen att testa på det när den möjligheten väl funnits. Med college har man bara en chans. SHL och allsvenskan finns ändå kvar, säger Ollas till hockeysverige.se.

Ollas sticker inte under stolen med att flytten är främst för hockeyns skull, snarare än skolmässig satsning.

– Sen är det så klart en stor bonus att få en utbildning på köpet som man förmodligen kan ha nytta av efter sin hockeykarriär. Det är en jättebra lösning.

Vad vill du plugga, då?

– Jag har inte riktigt bestämt mig ännu, men det lutar lite åt business-hållet. Jag läser faktiskt natur nu på gymnasiet, men just business kan man nog ha lite nytta av efter, och även under, hockeykarriären.

– Men i grunden är detta som sagt ett hockeymässigt val. Det är hockeyn jag vill satsa på. Jag ser skolan som en jättebra bonus, men det är absolut hockeyn som jag åker över för. Det kommer vara där jag lägger mitt största fokus.

Hugo Ollas. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

EN AV TRE SVENSKMÅLVAKTER ATT DRAFTAS

Att det skulle bli collegespel under hösten 2021 var ingenting som Hugo Ollas såg framför sig när han drog igång juniorsäsongen i höstas.



– Det var lite löst snack i början av säsongen, men jag blev väl mer och mer inställd på det under hösten. Efter draften (i oktober) tyckte Rangers också att det var en bra idé och de trodde att det skulle passa min utveckling. Vi målvakter utvecklas ju lite långsammare än utespelarna, så att få några extra år på sig att komma in i det amerikanska spelet och hela systemet med hur allt funkar i USA är perfekt för mig, säger Ollas.

Ja, det var i höstas som även New York Rangers kom in i ekvationen för Hugo Ollas.

Med sitt sista val i höstens NHL-draft valde klassikerklubben att säkra rättigheterna till 18-åringen från Linköping, vilket gjorde att han tillsammans med Calle Clang (Pittsburgh) och Jesper Vikman (Vegas) blev en av tre svenska målvakter att gå i årets draft.

– Det var riktigt, riktigt roligt. Speciellt att det var Rangers som tog mig. ”Lunkan” (Henrik Lundqvist) har varit där i många år och Rangers har varit min favoritklubb under uppväxten, så det var riktigt mäktigt att det var just de som valde att drafta mig. Det är en stor ära.

– Jag hade det väl inte direkt på känn, heller. Jag hade snackat med några klubbar, men jag hade ingen aning om vilka som var mest sugna på mig. Men om jag skulle bli draftad så skulle det bli i de sista rundorna, det visste jag, så jag satt uppe där hela natten med hoppet uppe. Det gjorde jag inte i onödan.

SHL-DEBUTERADE MOT SERIESUVERÄNEN

Kort efter att Ollas draftats av Rangers kom beskedet att den svenska juniorhockeysäsongen blivit inställd tills vidare till följd av coronapandemins utbredning runtom i landet. Fram till dess hann 18-åringen vinna sju av sina nio matcher i LHC:s J20-lag.



– Det var precis i den svängen där jag kände att jag började komma in i allt, också. I början är det alltid lite nytt och matcherna kan gå hur som helst. Sen kom jag in i det och laget kom ihop riktigt bra, sen var det bara över. Det var tråkigt, säger Ollas.

Men inget ont som inte för något gott med sig.

I samband med juniorsäsongens nedstängning fick Ollas träna med a-laget i allt större utsträckning – och i slutet av februari fick målvaktstalangen SHL-debutera i bortamötet med seriesuveränen Växjö Lakers.

Ollas lyckades ta matchen till förlängning, innan smålänningarna kunde avgöra 21 sekunder innan straffläggningen var ett faktum. 18-åringen räddade 18 av 20 skott i debutmatchen.

– Det var riktigt kul. När jag kom in efter den första perioden kände jag bara: ”Just det, det här är anledningen till att man spelar hockey”. Det var så otroligt kul att bara få spela igen. Det är klart att det var lite nervöst i början, men jag kom in i det rätt snabbt och tankarna runtomkring släppte rätt fort, de med. Då kunde jag bara fokusera på spelet, minns Ollas.

– Det har varit en säsong med lite matcher, men jag får ändå se ljusglimtarna.

Hugo Ollas. Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån

TIDIGARE SHL-SPELARE HAR STÄNGTS AV

Den amerikanska collegeligan är väldigt mån om sin status som amatörliga, vilket gör att problem kan uppstå om spelare tidigare i sin karriär spelat proffshockey. Svenske Filip Engarås blev exempelvis avstängd under hela sin första säsong i collegeligan med University of New Hamphsire efter sina sex SHL-matcher med Skellefteå.



Enligt Ollas ska dock hans två SHL-matcher inte ställa till det för honom.

– Som jag har förstått det så ska det vara lugnt så länge man inte skrivit på något kontrakt. Sen har jag inte spelat så himla mycket, heller. Det ska inte vara några problem, säger han.

18-åringen har under säsongens gång varit öppen med Linköping kring sina ambitioner att spela collegehockey till hösten och uppbrottet har varit odramatiskt, menar målvakten själv.

– Jag har varit ärlig med dem hela tiden och sagt att jag funderat på college. Det har inte varit någon speciell dialog egentligen. Jag hade inte direkt förväntat mig att få ett SHL-kontrakt till nästa säsong, heller. Så det var inte så dramatiskt, säger Ollas med ett skratt.

Har Rangers haft något att säga till om i ditt beslut?

– De har bara stöttat mig genom hela processen. Jag tror ärligt talat att de inte bryr sig jättemycket om vilken väg jag tar, de vill bara mitt bästa. Men de ser så klart gärna att jag kommer över till USA och är lite närmare dem. Det blir lite enklare för dem att träffa mig personligen och följa mig på närmare håll. Men det hade nog inte spelat någon roll för dem om jag hade gått den svenska vägen, heller.

Bortsett från en kort lånesejour till BIK Karlskoga i vintras ska Ollas nu för första gången i sin karriär ska Ollas spela hockey i en annan dress än Linköpings.

Han står inför ett stort äventyr och en stor utmaning, men…

– Det här var den vägen jag ville gå. Även om jag kanske hade kunnat gå till allsvenskan för att spela seniorhockey så känner jag ändå att den här collegechansen var något jag ville satsa på. Om det inte passar mig så vet jag det, men då har jag i alla fall testat på det.

– Jag hade nog ångrat mig om jag inte tagit den här chansen.

