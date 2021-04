Avgör - i sjätte (!) perioden

BIK Karlskoga leder semifinalserien mot Björklöven med 1-0 i matcher. De låg under med både 2-0 och 3-1 - men lyckades vända och vinna efter en riktig dunderrysare.

BIK kom tillbaka till 3-3 och tog matchen till förlängning. Den första förlängningsperioden blev mållös. Den andra likaså. Sen avgjorde hemmalaget och kopplade ett minigrepp om semifinalserien. Gustaf Franzén blev stor hjälte.

Henrik Björklund gjorde två mål för Karlskoga - och Linus Karlsson var den som tog matchen till förlängning. Han gjorde det efter att ha totalsågat sig själv efter två perioder.

– Jag får ta mig att vi ligger under med 2-0, jag är helt horribel där ute. Det är min sämsta insats för hela säsongen, sade Karlsson i C More.

Men han låg sen alltså bakom segern.

För Björklöven gjorde Francis Perron, Olle Liss och Alexander Deilert målen i det som slutade med en blytung förlust.