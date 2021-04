BIK Karlskoga eller Björklöven? Joakim Englund tar tempen på en stekhet semifinalserie i Hockeyallsvenskans slutspel. Kan värmlänningarna bräcka sin nemesis med tanke på den tunga skadesituation man har just nu?

På söndag drar semifinalspelet mellan BIK Karlskoga och Björklöven igång. Bortser man från Timrå är det alltså ligans två bästa gäng som drabbar samman.

Två lag som på senare år, mer eller mindre, har varit att räkna med i tabellens toppskikt. Om vi börjar med Björklöven har deras säsong knappast varit spikrak. Undertecknad och många med mig var inte sena att kasta upp hattarna i eufori över bedriften att skrapa ihop 29 poäng första tio matcherna av säsongen.

Frågorna som ställdes var snarare ”kan något lag rubba giganterna från Umeå” än ”när kommer dippen”. Ganska snart fick vi svaret när dubbla 5-3-förluster mot Väsby kom inom loppet av en vecka, vilka blev starten på en lite längre dipp.

Dippen nådde sin kulmen i mitten på december under den beryktade matchen mot Mora, där Mora vände ett 0-3-underläge till seger med 8-4. Ni minns den matchen, va? Svängningarna på Oddset under matchens gång var så anmärkningsvärda att det pratades om läggmatch. Det skedde många märkliga saker i samband med den matchen. Bland annat ett dåligt matchstraff i fel läge och en målvakt som, i princip, skickades hem till Nordamerika direkt efter slutsignal och senare klev in i NHL:s rehabiliteringsprogram efter att ha återvänt.

"EN TÖRN I SIDAN"

Den kvällen satte en liten törn i sidan på Umeågänget. Faktum är att det har blandats och getts egentligen hela säsongen, där man varvat bra prestationer med dåliga sådana. Det är först nu, i kvartsfinalserien mot Mora, som man börjar få ut sin fulla potential igen.



För om man tittar på spelarmaterialet, spelare för spelare, är det en mycket vacker syn. Ta backsidan som exempel; Att kunna ställa över Karl Johansson och Daniel Norbe i samma match och ändå mönstra seriens bästa backuppsättning säger en hel del om den lagdelens slagstyrka.

För att inte prata om bredden och spetsen på forwardssidan. Björklöven har ett klasslag rakt igenom och har nästan lika bra möjligheter att ta steget upp som man hade under den avbrutna fjolårssäsongen.

Fördelen med att ha ett lite äldre lag, som Björklöven har, är att det ofta finns några procent extra att kräma ur när det kommer till slutspel.

Viktige David Lindquist är en av spelarna som saknas i Bik Karlskoga. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson

EN SKADESITUATION SOM OROAR

Björklöven ställs alltså mot BIK Karlskoga som slutade tvåa i ligan efter suveräna Timrå. Ett BIK som under januari bäddade för den fina tabellplaceringen genom att mäkta med hela åtta raka segrar. Man har heller inte haft några större dippar under säsongen.

Känslan är att BIK har fått operera lite under radarn den här säsongen. Medan de flesta rubriker, av olika anledningar, har handlat om norrlandslagen Modo, Björklöven och Timrå har Karlskoga kunnat smyga sig fram i tabellen.

Att man har ett skickligt lag råder knappast några tvivel om. Att Thorell, Immo och Björklund skulle leverera visste man på förhand. Men att Juel i målet, Johan Larsson (som kom in sent i laget), eller att Roos skulle ta så stora kliv den här säsongen är kanske desto mer överraskande.

Att kunna smyga sig till en andraplats i tabellen är få förunnat och normalt kliver man in i en semifinal med favorittrycket på sig efter att relativt enkelt ha lagt Västerås på rygg med 3-1 i matcher. Dock inte i det här fallet. Karlskoga dras med en hel del skador där viktiga pjäser som Roos, Westlund, Lindquist och lagkaptenen ”Daggen” Eriksson saknas. Inte bara i match ett eller två utan förmodligen under hela semifinalserien. Givetvis ett jätteavbräck.

Med tanke på skadeläget håller jag Björklöven som favorit. Dels med tanke på BIK:s skadeläge, dels tack vare att jag tror maskineriet börjar glöda hos Björklöven. Chans till avancemang bedömer jag vara 60-40 till Björklövens fördel i den här matchserien.

Under lagens senaste möte twittrade jag följande:

Jag vill se BIK Karlskoga och Björklöven mötas i en slutspelsserie. #Känslor — Joakim Englund (@EnglundJoakim) February 3, 2021

Mötet blev alltså verklighet där jag är mycket taggad på en underhållande, fartfylld och grinig matchserie. På söndag smäller det i Nobelhallen.

