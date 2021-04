”Fan ta 'Sid' – han gnäller för mycket”

Brandon Dubinsky och Sidney Crosby var inte direkt vänner på isen.

Nu ger även Dubinsky sin syn på Crosby som spelare och om debatten om Crosby vs Ovetjkin.

– Fan ta Sid, jag tar Ovie varje dag i veckan, säger den förre NHL-stjärnan i podcasten Garage Beers.

Det är inte jättemånga spelare som har lyckats komma under skinnet på superstjärnan Sidney Crosby.

En av dem är dock den förre New York Rangers- och Columbus Blue Jackets-stjärnan Brandon Dubinsky.

De var båda öppna med hur illa de tyckte med varandra och Dubinsky är en av få spelare som Crosby faktiskt har kastat handskarna mot. Dubinsky delade också ut en otroligt ful crosschecking i nacken på Crosby 2015.

Brandon Dubinsky har inte spelat en enda hockeymatch sedan 2019 men verar inte ha ändrat sin syn på Pittsburgh Penguins-kaptenen. Han var nämligen en gäst på podcasten Garage Beers och gav sig då in i debatten om ven som är bättre mellan Sidney Crosby och Alexander Ovetjkin.

– Alla vill prata om vem som är bäst mellan Sid och Ovie. Fan ta Sid, jag tar Ovie varje dag i veckan. Jag frågade Ovie om en signerad klubba, fick det av honom och tackade honom. Jag hade aldrig frågat Sid om en klubba. Aldrig någonsin, säger Brandon Dubinsky i podden.

🍺Episode 59🍺 #CBJ great @BDubi17 joins the guys in The Garage to talk: - growing up in Alaska - his time in Columbus - his first car - and more! You don’t want to miss this one! Click the link to listen on the @BellyUpPodcasts Network: https://t.co/wpCnKPm0E4 Cheers!!! pic.twitter.com/LnTnfYBF1w

Senare utvecklade också Dubinsky sina tankar om det hela på Twitter.



”Crosby är bättre än mig, jag har aldrig sagt något annat. Han är en av de bästa spelarna någonsin. Det var alltid 'Ovie' mot 'Sid'. Ingen av er andra har spelat i NHL och vet hur svårt det är att göra mål i NHL. 724 mål är helt galet. Sid gnäller bara alldeles för mycket medan Ovie håller käften och spelar hårt”, skriver Dubinsky på Twitter.

Listen. Crosby is better then me I never said he wasn’t. He’s obviously one of the best ever. It was @ovi8 vs Sid. None of you played in the NHL and know how hard it is to score goals in the NHL. 724 is insane. Sid just whined way too much and Ovi just shut up and played hard. pic.twitter.com/rI2aSriYvY