Otäcka bilder – stjärnbacken rullades ut på bår

Det var i den andra perioden som Aaron Ekblad fastnade med sin vänsterskridsko i isen efter en närkampssituation med Dallasbacken Esa Lindell.

Ekblad skrek ut sin smärta och låg och vred sig i plågor innan den medicinska personalen kunde komma in och stabilisera benet innan de körde ut honom på bår.

– Man hör honom skrika och kan bara tänka sig hur ont det gjorde. Det påverkar en. Han är en bra kille och en bra lagkamrat. Det suger. Det är en del av sporten, men det kommer att bli jobbigt att klara sig utan honom, säger lagkamraten Jonathan Huberdeau till nhl.com.



THIS DOES NOT LOOK GOOD#FlaPanthers Aaron Ekblad is being stretchered off the ice.

🎥 @FOXSportsFL pic.twitter.com/FN07IakHtv