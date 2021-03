Svenskklubben hade avgörandet i egna händer – förlorade i förlängningen

Svenskklubben CSKA Moskva hade idag chansen att avgöra semifinal-serien mot Lokomotiv Jaroslavl, men så blev inte fallet.

I den sjätte semifinalen var det Lokomotiv som drog det lägsta strået och avgjorde matchen i förlängningen.

Matchen stod länge och vägde, men till slut var det Lokomotiv-kaptenen Vladimir Tkachev som hittade nätet bakom svenskmålvakten Lars Johansson och därmed avgjorde matchen.

Den svenske 30-åringen André Petersson assisterade fram till det avgörande målet.

På andra sidan isen var det den svenske målvakten Lars Joohansson som återigen stod för en fin match. Målvakten räddade 34 av 36 skott i matchen där han till slut fick se sig besegrad.

Semifinal-serien är just nu helt lika mellan klubbarna som på måndag ställs mot varandra i en sista avgörande match.

It's great to be able to share moments like this with fans ❤#GagarinCup pic.twitter.com/Hoajccod4N