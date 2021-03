Lagen är utsållade. På söndagsförmiddagen väljer de högst rankade gängen sitt motstånd inför åttondelsfinalerna. Men vilka faktorer tar de egentligen hänsyn till i sina val?



Äntligen är det dags, play-in-matcherna är avverkade och på söndagsförmiddagen är det dags för lagen att välja sitt motstånd inför åttondelsfinalerna. Ett slutspelssteg som känns underbart vidöppet den här säsongen.





Boden, Nybro, Hudiksvall, HC Dalen, Vimmerby, Forshaga, Teg och Huddinge ska i tur och ordning välja sitt motstånd bland Troja/Ljungby, Mörrum, Östersund, Borlänge, Mariestad, Kalix, Piteå och Halmstad.



Det blir ingen lätt uppgift. Att tungviktare som Troja/Ljungby, Östersund och Mariestad finns på den valbara sidan bland allehanda outsiders och överraskningsgäng gör det hela lite extra kittlande.



I en perfekt värld hade lagen som väljer förstås gått rakt upp och ner på vilka de tror att de har bäst möjlighet att slå ut rent sportsligt. Det sämsta motståndet helt enkelt. Men så kommer det inte att bli. Det finns nämligen ett flertal faktorer som spelar in nu när det ska väljas.



Ekonomi/avstånd

Tyvärr är den parameter med allra störst påverkan i slutspelsvalen plånboken. Historiskt har vi sett hur lag från söder i allra största mån undviker att välja lag från norr och vice versa. Det handlar förstås delvis om att det innebär sämre förutsättningar att förbereda sig rent sportsligt med många, många, många timmar i buss mellan matcherna. Men framförallt handlar det om att kostnaderna blir påtagligt mycket större om lagen ska resa långt. Går det att välja ett motstånd på nära håll kommer lagen att göra det.



Klassen på motståndet

Det spelar förstås in hur bra en motståndare är. Ju bättre man anser att ett lag är desto mindre sannolikt är det att de kommer att väljas som motståndare. Det är enkel logik. Bortser man från de geografiska förutsättningarna kommer förstås de motståndare som betraktas som lite svagare plockas bort från brädet först.



Historiken mot motståndaren

Rätt eller fel, slutspel sägs ju vara något helt annat än seriespel, men huruvida man har haft lätt eller inte för en motståndare under säsongens gång brukar ibland spela en avgörande roll när ett motstånd ska väljas. Exempelvis har det hänt mer än en gång att väljande lag skyggat undan för en på papperet sämre motståndare eftersom man inte riktigt lyckats lösa segrar mot dem i seriespelet.



Hur länge lagen har vilat

Det finns en ständig diskussion kring huruvida det är bra eller dåligt att få vila inför ett slutspel. I plusskålen finns att skavanker hinner läka och förberedelser som kan bli exemplariska. I minusskålen att man tappar lite matchtempo och tajming av att inte vara i skarp matchsituation på ett bra tag.



Den här säsongen kan det faktiskt vara så att det är minusskälen som väger över. Den södra Allettan spelade sin sista omgång den 13e mars. När åttondelsfinalerna drar igång på tisdag innebär det att lagen därifrån har vilat i 17 dagar. Det är två och en halv vecka. Att jämföra då med lagen från norr som slutade en vecka senare och har vilat i tio dagar och play-in-segrarna som varit i elden en vecka.



Man kan ju tänka sig att det skulle vara mer lockande att välja ett lag som kom långt ner i Allettan och tvingats spela play-in framför ett lag som kom topp-sex i Allettan och på så vis flexat musklerna. Men under rådande omständigheter kan det faktiskt bli så att det framstår som mer lockande att till exempel välja ett ringrostigt Mörrum före ett play-in-segrande Mariestad som är igång. Jag tror vi kommer få se en hel del överväganden av den typen i söndagens valprocess.



Så hur väljer lagen då?



Jo, det framstår som en smått omöjlig uppgift att försöka sia, men jag skulle gissa på att det blir något i den här stilen.



Boden-Kalix

Nybro-Borlänge

Hudiksvall-Mariestad

HC Dalen-Mörrum

Vimmerby-Troja/Ljungby

Forshaga-Visby/Roma

Teg-Piteå