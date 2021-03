Efter fem matcher i AHL – nu lyfter Ottawa upp svenske talangen

Den svenske talangen Erik Brännström skickades ner till AHL för två veckor sedan.

Nu flyttas den 21-årige backen återigen upp till NHL-laget Ottawa Senators efter två veckor i Belleville Heat.

Tidigare idag flyttade Toronto Maple Leafs upp den svenske backtalangen Timothy Liljegren

Nu vill den kanadensiska konkurrenten Ottawa Senators inte vara sämre då även de flyttar upp sin svenske backtalang Erik Brännström.

Den 21-årige svensken har gjort fem poäng på 14 spelade matcher i NHL den här säsongen kommer att placeras i lagets "taxi-squad".

Tillsammans med svensken flyttas även den 23-årige forwarden Jack Kopacka upp till "taxi-squad". Åt andra hållet skickar laget forwarden Alex Formenton.

Senaste gången Brännström gjorde ett framträdande i laget var den 10 mars då laget förlorade stort mot Edmonton Oilers.

