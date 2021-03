Stjärnan öppnar för flytt – kan bryta "No trade-klausulen"

Buffalo Sabres general manager Kevyn Adams öppnade för att trejda stjärnan Taylor Hall förra veckan.

Nu öppnar även spelaren, som har en "no trade-klausul" i kontraktet, för en flytt.

Vagabonden Taylor Hall har under de senaste två säsongerna tillhört tre olika NHL-klubbar.

När den 29-årige kanadensaren landade i Buffalo var planen att det skulle bli ett långvarigt förhållande mellan spelaren och klubben.

Detta har nu ändrats och Sabres general manager Kevyn Adams öppnade för att trejda stjärnan för en vecka sedan.

– Vi är öppna för allting. Mitt jobb är att göra vad som helst för att ta den här klubben framåt. Jag har ett riktigt bra förhållande med Taylor och hans agent Darren Ferris. Det är en öppen kommunikation och dagarna går ju så det lär bli en del snack om det, sade han då.



Nu öppnar även spelaren själv för en framtida övergång trots att han har en "No trade-klausul" i kontraktet med laget. När han fick frågan om han skulle lyssna på eventuella övergångsförfrågningar i en intervju med Sportsnet svarade 29-åringen:



– Ja, absolut.

Stjärnan har tidigare, trots den tuffa tiden, inte varit intresserad av en trejd, men verkar nu ha ändrat sin åsikt i frågan.

Taylor Hall har under säsongen noterats för 17 poäng på 35 matcher varav två är mål. Ytterligare en flytt skulle innebära att stjärnan byter klubb för fjärde gången på fem år.

