Jagar Stanley Cup – veteranen trejdas bort från Buffalo

Buffalo Sabres fortsätter göra sig av med spelare. Först ut att lämna krislaget var Jonas Johansson och nu försvinner även 36-årige veteranen Eric Staal.

Staal trejdades till Buffalo Sabres inför säsongen – mot sin vilja – men sägs ha varit missnöjd med lagets läge i NHL-tabellen och var därför angelägen om att få komma till ett nytt lag där han får chansen att vinna Stanley Cup.

Nu har hans önskan uppfyllts då Buffalo trejdar bort Staal till Montreal Canadiens i utbyte mot ett tredjerundeval och ett femterundeval i årets draft. Buffalo behåller även hälften av Staals lön 1,625 miljoner dollar av hans totala lönetaksträff 3,25 miljoner dollar.

The Canadiens have acquired centre Eric Staal from the Buffalo Sabres in exchange for 3rd and 5th round picks in the 2021 NHL Draft.#GoHabsGohttps://t.co/6899ER5enC