”Jag jobbar på det och det är en oerhörd drivkraft”

Niclas Bergfors gör sin bästa säsong i SHL och har nyligen spelat till sig ett nytt kontrakt med Djurgården. Han har inte missat en match i klubben och har i år hittat rätt 15 gånger, vilket är nytt målrekord i ligan för honom själv. Trots det är han inte helt nöjd.

– När jag vände hem till Sverige för fem år sedan var mitt individuella mål att göra 20 mål och det har varit svårt, säger han till till hockeysverige.se.

Djurgården har haft en rätt stökig SHL-säsong som har varit upp och ned mest hela tiden. Laget låg länge tryggt kring slutspel men har på sistone fått lagen bakom sig allt närmare. Senast kom dock en viktig seger mot Brynäs. En som låg bakom segern var Niclas Bergfors, som hittade rätt med sitt 15:e mål för säsongen. Veteranen erkänner att man känt flåset bakifrån på sistone.

– Den segern var givetvis oerhört viktig. Man har känt av det lite grann och det gjorde man framförallt inför Brynäsmatchen. Många lag har spelat färre matcher och haft mycket poäng att kunna hämta igen. Det har varit lite mentalt tuffare på så sätt eftersom det har blivit glest med matcher för oss, säger Bergfors till hockeysverige.se.

Har osäkerheten kring Robert Ohlssons framtid påverkat något, innan det blev klart att han lämnar efter säsongen?

– Det tycker jag inte. Det alltid sådär kring den här tiden på året. Folk som signar och det läcker ut uppgifter. Fokus har inte varit där utan det har varit att vinna matcher. Vi har varit upp och ned så vi har fokuserat att få ordning på det.

"JÄMNARE NIVÅ I ÅR"

Om laget har svajat under säsongen så har däremot Niclas Bergfors varit stabiliteten själv, som vanligt i Djurgårdströjan. 34-åringen har tangerat sitt personbästa när det kommer till poäng och med målet mot Brynäs kom alltså hans 15:e för säsongen, rekordnotering för honom i SHL.

– Säsongen har framförallt varit stabil. Jag tycker att jag har hållit en jämnare nivå i år. Min lägstanivå har varit mycket högre, jag har varit skadefri och det har rullat på ganska bra, säger han ödmjukt.

Är det någonting du ändrat på för att lyckas hålla en högre lägstanivå?

– Nej, inte speciellt. Jag har mina rutiner i gymmet och förberedelser. Men jag har fått en bra roll och samtidigt har det varit skador in och ut i laget. Det har gjort att man har pushats på för att prestera ännu mer. Man har hela tiden tvingats vara på topp.

Trots den fina målskörden är inte Bergfors helt nöjd. Han har högre mål än så.



– Någonstans när jag vände hem till Sverige för fem år sedan var mitt individuella mål att göra 20 mål. Det har jag gjort i AHL och KHL. Men det har inte lyckats, det har varit svårt och tufft. Men jag jobbar på det och det är en oerhörd drivkraft även nästa säsong att försöka nå det. Det är en defensivt svår liga att spela i så 15 mål i år är i alla fall ett steg i rätt riktning.

Södertäljefostrade Niclas Bergfors vände hem till Sverige och Linköping inför säsongen 2016/17. Då hade han flera års erfarenhet från NHL, AHL och KHL. Men det blev långt ifrån en lyckad återkomst och det tog tid för honom att hitta rätt i SHL.



– Jag tror mer att jag har hittat mina områden där jag måste fokusera på att vara bra på. När jag kom hem var det en ny hockey och en omställning mot Ryssland och USA. Det tog lite tid att komma in i det. Nu känner jag en helt annan trygghet och ett lugn kring vad jag ska fokusera på och vara bra någonstans på isen. Första året åkte jag kanske bara runt och hittade inte riktigt min plats, säger Bergfors och utvecklar vad som var det svåraste med omställningen:

– Just att hitta vägar in i det offensiva. Här är det mycket mer överbelastning, du får tre gubbar på dig i sarghörnet. I Ryssland var det en man och slog du ut honom så var det målchans. Just den biten var en omställning. Sen är det givetvis mycket mer skridskor som du måste åka här. Det tog lite tid att vänja sig.

INTE MISSAT EN MATCH I DIF

I Linköping blev det bara 37 matcher och fem poäng (3+2). I februari 2017 blev det klart med en flytt till Djurgården och sedan dess har inte Bergfors missat en enda (!) SHL-match, vilket inte bara kan handla om tur.

– Det är en blandning. Jag har hittat ett sätt att ta hand om min kropp, med rätt träning och vad som är bra för mig. Sen är det en del tur också. Sen har man ju spelat skadad också men det är en kombination av flera detaljer. Hittills är jag lyckligt lottad.

Den som har sett en sommarträning med Djurgården har knappast missat att Bergfors ofta är längst fram under löppassen, något som lägger grunden för hans matchsvit och hårda jobb på isen.

– Jag har väl alltid haft ganska lätt för sommarträning och hade en bra grund från tidig ålder. Jag sprang en hel del och tränade mycket styrka i SSK. Det har hängt kvar och det är bara att pusha sig. Det är grejen varje sommar, varje år. Känner jag att jag går bakåt fysiskt och i värden så gäller det att pusha upp sig.

– Man mäter alltid sina värden fysiskt på somrarna. Det är det som är det viktiga, att vara i nivå med vad man har varit tidigare.

Han har också ett sätt att pusha sig under fyspassen, då han hittar en lagkamrat att tävla emot.

– Det är alltid någon som dyker upp, ofta juniorer, säger han med ett skratt.

– Man har alltid någon att kriga emot som löper bra. Det är jätteviktigt om man ska pusha sig själv. Så är det inom alla områden. Vill man bli bättre på skott då får man röra sig mer med dem som skjuter bra, vill man bli starkare får man hänga med den som är starkast. Det är väl något jag gör inom alla områden i stort sett.

Du har flera år inom NHL, AHL, KHL och nu SHL. Du är 34 år men det känns knappast som att du är mätt på något sätt. Vad är det som får dig att orka köra som du gör?

– Det är lite småmål, bland annat 20 mål, vinna SM-guld, inte gå ner i fysiska värden. I alla fall sådana saker man själv kan påverka. Snabbheten tror jag blir svår att hålla i schack under åren men saker du kan pressa dig på är alltid lite prestige att inte bli sämre på.

– Det är alltid hjärtat, konditionen och uthålligheten, såna saker måste alltid vara i nivå. Det blir mycket skridskor och hårt jobb i SHL. Börjar den svikta så kommer jag att ha problem i alla fall. Mitt spel bygger mycket på att jobba hårt, vara stark på puck och då måste du orka göra det.

HAR SKRIVIT PÅ NYTT KONTRAKT

Bergfors hårda jobb och fina säsong har dessutom lett till ett nytt kontakt med Djurgården. Nyligen blev klart att han stannar även nästa säsong.

– Jättekul, givetvis. Det var ett av målen inför säsongen, att spela till mig ett nytt kontrakt. Jag trivs jättebra i Djurgården.

Några spelare som han dessutom trivs lite extra bra med är Sebastian Strandberg och Dick Axelsson.

– Vi trivs bra ihop, vi har hittat en kemi och vet var vi har varandra. Det är givetvis jättekul att vi får spela igen.

I senaste matchen återvände nämligen Sebastian Strandberg efter en längre tids skadefrånvaro. En förstärkning som stockholmarna behöver, framförallt då Jacob Josefson är borta under resten av säsongen.

– Strandberg är jätteviktig. Det är en toppcenter för oss och det är den viktigaste delen i en femma. Det är klart att det har skadat oss med både honom och Josefson borta. Men att få tillbaka honom gör såklart jättemycket.

SHL:s grundserie, som har varit allt annat än normal, går mot sitt slut. Durgården har två matcher kvar att spela och möter Linköping, som jagar stockholmarna, på torsdag.

– Det är all in de två sista matcherna. Vi måste vinna en match till för att ta oss till slutspel och allt fokus ligger på det. Det finns inga ursäkter, avslutar Bergfors.

Om Niclas Bergfors hinner göra fem mål till på de två återstående matcherna återstår att se. Vad vi däremot vet är att han kommer få chansen igen även nästa säsong.

