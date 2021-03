"I stridens hetta – inget avsiktligt"

Det blev en minnesvärd natt för Filip Gustavsson under natten till tisdag, svensk tid, då den förre Luleåmålvakten lyckades säkra sin första NHL-seger efter att ha stoppat 35 av 36 skott i 2–1-segern över Calgary Flames.

Men det var nära att den svenske rookiemålvakten blev utan souvenir efter matchen – och det var en landsman som hade kunnat bli boven i dramat.

Efter matchen plockade nämligen Calgary-backen Rasmus Andersson upp pucken och åkte mot utgången, innan motspelare och domare reagerade mot svensken.

