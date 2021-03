Efter axelproblemen – nu opereras svenskbacken

Operation eller inte?

Det har varit frågan för Oscar Klefbom det senaste halvåret. En axelskada har plågat honom det senaste året, men det har inte varit säkert att en operation kan ordna svenskbackens problem.

Nu har han i alla fall fattat ett beslut.

Enligt Mark Spector på Sportsnet kommer Klefbom att operera sin skadade axel i Cleveland på torsdag. Enligt Spector kan Oilers-backen i bästa fall vara redo för nästa säsongs träningsläger, ett läger som börjar om cirka sex månader.

Oilers defenceman Oscar Klefbom is in Cleveland, preparing for Thursday surgery on his shoulder.

Best case scenario is he's ready for 2021-22 training camp, which is just under six months away.