Stjärnbacken öppnar för fortsättning: "Får se vad som händer"

LEKSAND (Hockeysverige.se)

Efter en del spekulationer vart han skulle landa presenterade Leksand i början av februari förra NHL-spelaren Mirco Müller som klubbens senaste tillskott. Müller har 185 NHL-matcher på sin cv och har fått känna på hur det är att spela ett Stanley Cup-slutspel, men även en VM-final.

Ankomsten till Leksand och första matchen med sitt nya lag blev lite speciell då han drog på sig tre tvåminutare för crosschecking i ryggen på motståndare.

– Ja, jag tror att jag var överexalterad över att få spela igen, säger Mirco Müller med ett skratt då hockeysverige.se träffar honom i ett soldränkt Leksand för en intervju.

– Å ena sidan hade jag inte spelat matcher på länge. Å andra sidan hade inte någon av dom utvisningarna blivit en utvisning i Nordamerika. Samtidigt är det sådana saker man måste vänja sig vid då man kommer till en annan liga och ett annat land där det är skillnad på hur man bedömer situationerna under matcherna.

– Efter det har jag försökt spela hårt, men också efter reglerna. Jag tror också att jag idag vet hur jag ska spela hårt utan att ta utvisningar som kan skada laget.

Mirco Müller kommer från en stad i Schweiz vid namn Winterthur i kantonen Zürich som har drygt 100 000 invånare.

– Jag skulle inte säga att det är en stor hockeystad, men det är ganska många barn som spelar där och vi har en fin arena

– Det ligger inte långt ifrån Kloten och det är flera ställen runt om där det är många som spelar hockey där.

Det var inte bara hockey som gällde för 25-åringen under uppväxten.

– Jag spelade faktiskt handboll först, men jag spelade hockey samtidigt, men inte i något lag. Ett tag spelade jag både och, men sedan bestämde jag mig för hockey eftersom jag gillade det bättre.

Handboll är en tuff sport…

– Ja, men jag minns inte så mycket av det eftersom jag slutade spelade när jag var 14 eller 15 år. Då var det inte så galet hårt ännu.

FLYTTADE TILL USA SOM 16-ÅRING

När Mirco Müller var 16 år lämnade han Schweiz för USA. Där kom han inledningsvis spel i WHL för Everett Silvertips.



– Det var några schweiziska spelare som hade åkt över till WHL. Bland andra (Nino) Niederreiter, Sven Bärtschi och Luca Sbisa. Samtidigt ville jag spela någon annanstans. Till exempel juniorhockey här i Sverige eller i USA. Då fanns det intresse från WHL. Jag ville spela där så jag tackade ja och hade en kul tid där.

Hur ser du tillbaka på den tiden idag?

– Det är länge sedan nu, närmare tio å, säger Müller med ett skratt och fortsätter:

– Det var en bra tid. Folket där var snälla och det är en ganska stor hockeystad med en fin arena som tar runt 10 000 åskådare. Ibland hade vi också slutsålt på våra matcher. Bra omklädningsrum…

– Jag bodde hos en bra familj. Samtidigt hade vi ett bra lag och jag har fortfarande kontakt med en del av killarna därifrån.

Säsongen 2014/15 kom chansen för Mirco Müller, som då bara var 19 år, att debutera i NHL för San José Sharks som draftade honom i första rundan 2013.

– Det var ganska coolt. Vi mötte L.A och det var första matchen på säsongen. Det var mycket folk där, hög musik och allt sådan under uppvärmningen. Klart att det gjorde mig lite nervös inför matchen, säger Müller med ett leende och fortsätter:

– När väl pucken släpptes kom jag in i det snabbt och jag försökte bara göra mitt bästa. Jag kommer ihåg att vi vann den matchen, vilket var ”nice”. Jag fick vara med om något som många unga hockeyspelare drömmer om och jag är glad att fick vara med om det då jag var så pass ung.

Efter tre ganska brokiga NHL-säsonger med San José trejdades schweizaren till New Jersey.

– Trejden minns jag som något bra. Det var samtidigt som hela expansion draften för Vegas var. Det här var en lördagskväll och jag var i Schweiz. Deadlinen närmade sig för vilka spelare klubbarna ville ha på rostern och skydda.

– Det var en varm kväll och jag satt utomhus, men jag hade inte min mobiltelefon med mig. Då ringde vanliga telefonen i huset. Jag sa på skoj ”nu är jag antagligen trejdad” (skratt) eftersom ingen annan ringer på hemtelefonen en lördagskväll.

– Nu var det min agent som sa att jag skulle kolla i min mobiltelefon. Det var en massa e–mail, SMS och samtal som jag hade missat. När jag ringde tillbaka berättade man för mig att jag var trejdad till New Jersey.

IMPONERAD AV BRATT

Hur upplevde du ditt nya lag och stad som du kom till?

– Jag bodde i Jersey City som ligger på andra sidan av Hudsonfloden. Det var ett coolt ställe att bo på. Speciellt för unga människor eftersom det fanns mycket kul att göra där. Samtidigt tog det bara tio minuter in till New York.

– Vi var en bra grupp av killar och första säsongen hade vi ett bra lag också. Vi tog oss till play off. Det var också första gången jag fick spela ett slutspel vilket också var en väldigt cool upplevelse.

I New Jersey fick du spela med Eddie Läck, Jesper Bratt, Marcus Johansson…

– Och Jesper Boqvist. Det var många svenskar där och det var kul att spela med dom. Jag har bra kontakt med några av dom killarna fortfarande, Jesper Bratt och Boqvist. Vi skickar SMS till varandra ibland.

– Dom hade precis kommit över till Nordamerika så jag försökte hjälpa dom killarna lite. Inte så mycket på isen utan mer vid sidan av, hjälpa till med hur saker fungerar. Eftersom även jag är europé hade jag lätt att relatera till dom vad dom gick igenom. Jag hoppas att jag var till lite hjälp för dom och det är bra killar.

Mirco Müller är också imponerad över Jesper Bratts inledning och säsong i NHL där han svarade för 13 mål och totalt 35 poäng på 74 matcher.

– Han kom från ingenstans och jag minns att folk sa att han att han hade spelat i allsvenskan här i Sverige. Han gjorde en väldigt bra camp och resten här historia, säger Müller beundrande och med ett leende.

– Jag tycker att han är en skicklig spelare. Han är en liten kille, men svår att försvara sig mot även på dom små rinkarna. Han är snabb och han kommer ha stora framgångar under sin resa.

"KLUBBARNA BEHÖVDE SPARA PENGAR"

Du spelade senaste tre säsongerna för New Jersey, hur kommer det sig att du inte gör det den här säsongen eller för något annat lag i NHL?

– Det är en bra fråga, men det är väl så saker fungerar. Jag vet inte hur det hade sett ut om vi inte haft Covid, vad som hade hänt under sommaren. Det var ganska tufft för free agents att få några kontrakt.

– Klubbarna behövde spara pengar och allt sådant. Jag hade dessutom spelat för ett förlorande lag, vilket inte hjälpte direkt. Jag fick ingen feedback och det var inga andra lag som hade plats för mig. Alla andra lag hade sina spelare klara på sin ”roster” och, som jag sa, ville spara på pengarna.

– Det var vad som hände, men jag är glad att spela här, att få spela matcher och så vidare.

Hur hamnade du i just Leksand?

– Jag vet inte riktigt…

Vet du inte hur?

– (Skratt) Jag tänkte på vad jag ville göra, men ändå inte åka hem till Schweiz eftersom jag vill försöka ta mig tillbaka till NHL. Jag är trots allt fortfarande är ganska ung.

– Om jag kunde göra en bra avslutning på säsongen och ett bra playoff så hoppas jag få en andra chans i staterna.

– Jag pratade med min schweiziska agent. Han hade redan några klienter här i Sverige. Bland annat i Brynäs och några andra lag så han hade bra kontakter här i Sverige. Han berättade att Leksand var intresserade av att signa med mig.

– Jag var i Vancouver med min fru. Hon kommer därifrån. Jag tränade och åkte skridskor där så jag var redan i en ganska bra form. Redo för att spela igen. Tajmingen var bra då Leksand hörde av sig och dom gav mig ett bra förslag, men framför allt visade att dom ville ha mig hit samtidigt som jag inte ville vänta längre på att få spela igen.

TACKSAM FÖR CHANSEN

Müller gör inte heller någon hemlighet av att han är tacksam över att fått den här chansen i Leksand.



– Jag är glad över att vara här och vi har ett väldigt bra lag. Just nu har vi en del skador och får vi tillbaka dom har vi en bra bredd på laget och kan göra ett bra playoff.

Leksand är en lite ort, hur har det så här långt varit att bo och leva här?

– Det är ”nice” och jag gillar hur nära det är till allt och att det är ganska tyst, vilket jag tycker är skönt. I Jersey hade jag 35–40 minuter för att åka till rinken. Det finns bra affärer där man egentligen kan köpa allt man behöver och killarna i laget bor nära varandra.

– Vi har en fin rink, bra killar i laget och en bra ledning så vi har det vi behöver för att spela hockey.

Hinner du med att ta en fika på Konditori Siljan ibland?

– Ja, men jag dricker inte kaffe…

En hockeyspelare som inte dricker kaffe?

– Ja, ja… (skratt) Jag vet, men jag gillar inte smaken och behöver inte kaffe för att hålla mig pigg.

– Men jag gillar verkligen att vara ute här och vi har även varit ute och fiskat på isen någon gång. Vi har haft lite mer tid vid sidan av än jag hade förväntat mig eftersom vissa matcher flyttats framåt tack vare Covid. Det har gjort att vi har kunnat vara ute en hel del.

– Jag hade velat gå ut och åka längdskidor också, men det är lite för sent nu. Det kan jag sakna, men jag tycker att det har varit bra här.

Om du tittar framåt mot kommande säsong, hur går tankarna då?

– Ärligt talat då några lag har hört av sig har jag sagt att jag först vill avsluta min säsong här. Ha fokus på att göra det bra här i Leksand och gå långt i play off. Vi har ett bra lag som kan göra det den här säsongen.

– Vi får se vad som händer i sommar och jag vill såklart först se om det kommer finnas intresse från NHL. Jag säger inte att jag inte vill komma tillbaka hit men, som jag sa, först vill jag avsluta säsongen bra här och se vad som händer i sommar.

Har Thomas Johansson pratat om nästa säsong med dig ännu?

– Nej, han vet om min situation och det är ingen mening att prata om ett kontrakt nu, avslutar Mirco Müller.