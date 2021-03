Markströms revansch – efter plattmatchen

Calgary Flames svenske burväktare Jacob Markström beskrev sin insats i veckans "Battle of Alberta" som "pinsam och frustrerande" efter att han släppte sju puckar förbi sig i 3–7-förlusten mot Edmonton.

I natt kastades den svenske stjärnmålvakten in mellan Flames stolpar igen – och den här gången gick det bättre.

Markström räddade 23 skott i matchen, varav den svettigaste var i den tredje perioden i läget 4–3, då "Marky" rånade Torontos superstjärna Auston Matthews på öppet mål och räddade med plockhandsken.

– Det var en overklig räddning av "Marky". Speciellt i det skedet av matchen, säger lagkamraten Matthew Tkachuk på den digitala presskonferensen efter matchen.

JACOB MARKSTROM! THAT IS MEAN! pic.twitter.com/jlyqyatxuW