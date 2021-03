Snart är det dags för kvartsfinaler i HockeyAllsvenskan.

Här förutspår därför Joakim Englund hur topplagen kommer att resonera när de ska välja motståndare.

När den här texten kommer ut i etern spelas match nummer två av maximala tre matcher i åttondelsfinalen. Vi har sex lag som är klara för kvartsfinal där vi alltså saknar de två sista lagen. Det avgörs antingen nu på fredagskvällen alternativt imorgon om Almtuna eller Tingsryd lyckas vinna sin match ikväll.

Som jag har förstått det sker valen i huvudsändningen på C More så snart åttondelarna har spelats färdigt. Om det sedan blir ikväll eller imorgon är omöjligt att sia om. Detta gör det lite knöligt att hinna komma ut med en text som baserar sig på hur jag tror lagen kommer att välja i kvartsfinalen. Men med tanke på hur landet ligger just nu, med Västerås och AIK i förarsätet, baserar jag denna text på att det även är dessa lag som går segrande ur respektive åttondelsfinal.

Timrå är först ut att välja bland kvartsfinallagen. Därefter väljer, i tur och ordning, BIK Karlskoga och Björklöven. Södertälje får sedan det kvarvarande laget som ingen annan vill möta.

Jag måste medge att jag gillar det nya upplägget där högre rankade lag får välja lägre rankade motståndare. Det tillför en extra krydda även om det inte nödvändigtvis är särskilt gynnsamt för det högre rankade laget. I samband med att valet offentliggörs delas det också ut en stor påse med morötter till det laget som blir valt.

Inget lag vill ses som det enklaste motståndet och det skapar en ”vi mot världen”-känsla och kan eventuellt trigga igång ett par procent extra från lagets kapacitet

Timrå

Bland de valbara lagen har man delat broderligt på poängen mot Västervik och har rejäl plusstatistik på Mora med fyra komfortabla segrar. Dock ska man komma ihåg att tre av segrarna kom innan årsskiftet där Mora presterade svajigare än under säsongsavslutningen. Fin statistik och behagliga resor till trots mot Mora tror jag ändå Timrå väljer Västerås där man även där har 4-0 i matcher under säsongen.

BIK Karlskoga

BIK har minusstatistik med poängfördelningen 3-9 mot Västervik vilket bör innebära att det alternativet går bort. Mot Mora har poängen fördelats jämnt. Det har även varit jämna bataljer mot både AIK och Västerås där poängfördelningen för båda motståndarna landar på 7-5 till Karlskogas fördel. Om Timrå väljer Mora kan man välja och vraka efter behag bland åttondelslagen men om Timrå väljer Västerås är jag ganska övertygad om att Karlskoga kommer ta AIK.

Björklöven

Valmöjligheten för Björklöven är begränsad till två lag. Beroende hur lagen ovanför i tabellen har valt står man inför olika alternativ. Om Timrå inte väljer Mora kommer Mora vara ett av Björklövens två alternativ. Med tanke på att Umeålaget delat på poängen mot Mora är det knappast en drömmotståndare i kvartsfinalen. På förhand har dock Björklöven en drömmotståndare i Västervik vilket poängfördelning 11-1 tydligt vittnar om.

Södertälje

Under förutsättning att inte Timrå väljer Mora är risken, för Södertälje, stor att det blir Mora som står kvar och väntar för Södertälje. Ett Mora som har övertag på Södertälje med tre segrar av fyra möjliga under säsongen.

Det är mycket om och men i den här texten, av förklarliga skäl då det är mycket som fortfarande hänger i luften. En stor del hänger på om Timrå väljer Mora eller Västerås. Efter det valet blir förmodligen resterande val ganska förutsägbara. Men om jag förutsätter att AIK och Västerås vinner respektive åttondelsfinal samt att jag måste komma med ett tips i nuläget ser det ut som följer:

Timrå–Västerås

BIK–AIK

Björklöven–Västervik

Södertälje–Mora

