Inledde säsongen i HV - nu har 15-åringen lekstuga i WHL

Det slog ned som en bomb när Hockeysverige.se i höstas kunde avslöja att en av världens största talanger, 15-årige Connor Bedard, var på plats i Sverige för att i huvudsak träna med HV71.

Bedard hann även spela en match med klubbens J18-lag och en med J20-laget, innan han åkte över till Nordamerika för att förbereda sig för WHL-säsongen igen. Och man kan lugnt säga att supertalangen haft en hyfsad start på karriären.

Trots att han är född 2005 och inte ens fyllt 16 år än, och de äldsta spelarna i ligan är födda år 2000, har Bedard haft lekstuga under säsongsupptakten. Han gjorde två mål i debuten och har följt upp det med att göra 1+1, 0+2 och 1+1 i sina övriga matcher för Regina Pats. Två poäng i alla matcher alltså, och totalt 4+4.

I natt blev Bedard hjälte för Pats, när de besegrade Swift Current Broncos. Han assisterade Carson Denomie till 2-1 och sköt sedan själv det matchavgörande 3-1-målet i 3-2-segern.

Connor Bedard är storfavorit till att gå som nummer ett i draften 2023. Han blev till den här säsongen den första spelaren någonsin att få "exceptionell status" i WHL. Det vill säga att han får spela i ligan trots att han egentligen är för ung. Totalt har åtta spelare fått exceptionell status i de tre stora juniorligorna. Shane Wright, John Tavares, Aaron Ekblad, Connor McDavid och Sean Day har fått det i Ontario Hockey League (OHL) och den nuvarande Malmöspelaren Joe Veleno är ensam om att ha fått statusen i Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL).

