Tillbakablick inför allsvenska slutspelet: "Blev en Almtunatragedi"

Hockeyallsvenskan inleder ikväll sitt slutspel. Västerås möter Almtuna och Tingsryd ställs mot AIK i jakten på en SHL-plats. I och med det har Ronnie Rönnkvist gått tillbaka i historien och grävt fram hur det gick när lagen möttes för första gången i Sveriges högsta serie.

Ikväll inleds det som heter Slutspel i Hockeyallsvenskan. I praktiken innebär matchserierna, som spelar i bäst av tre matcher, åttondelsfinaler. Ett slutspel som framöver ska avslutas med att ett lag ska få ta klivet upp i SHL till nästa säsong.



Matcherna? I ABB Arena Nord möts Västerås och Almtuna. I Nelson Garden Arena ställs Tingsryd mot AIK.

Samtliga fyra lag som går in i elden ikväll har spelat i högsta serien. Det är dock bara ett lag, AIK, som vunnit SM-guld. Totalt har klubben från Biblioteksgatan i centrala Stockholm vunnit sju SM-guld, men det senaste är så långt tillbaka som 1984. Senaste säsongen Västerås var uppe i det som då hette elitserien var säsongen 1999/2000 innan föreningen gick i konkurs. Tingsryd var med i det som då hette allsvenskan säsongen 1974/75. Alltså säsongen innan det blev elitserien. Almtuna har spelat en säsong i högsta serien, vilket var så långt tillbaka som säsongen 1962/63.

Det var då blivande landslagsbacken Arne Carlsson fick sitt stora genombrott. AIK däremot har till och med spelat i SHL, vilket var säsongen 2013/14. Det var också senaste gången laget spelade i högsta serien.

Hockeysverige.se har bläddrat lite i historieböckerna för att försöka finna då Västerås och Almtuna möttes för första gången i högsta serien. Samma sak med AIK och Tingsryd.



"CHARMANT ARBETANDE MÅLVAKTEN"

Eftersom Almtuna bara spelat i högsta serien en säsong behövdes det inte allt för många böcker att slå i. Vi reser tillbaka till säsongen 1962/63. Både Västerås och Almtuna spelade i Södra Division 1 gruppen tillsammans med Västra Frölunda, Södertälje, Brynäs, Djurgården, Bofors och Grums. I femte omgången, som spelades 20 november 1962, tog Almtuna emot Västerås hemma i Uppsala inför 3 700 i publiken.



Västerås vann matchen med 4-3 efter två mål av Uno "Garvis" Öhrlund och ett var av Bosse Grönlund och Björn Johansson. Almtunas mål gjordes av Lars-Olov Jansson (2) och Carl-Göran Sandberg. Så här skrev man i Strömbergs Årets Ishockey om matchen:

”Matchen avgjordes en halv minut före full tid, och blev en almtunatragedi. En långpuck från VIK:s Björn Johansson smet in under tidigare charmant arbetande keepern (Hans-Åke) ”Skräcken” Karlsson och så missade Almtuna poäng igen. (Uno) Öhrlund, (Curley) Leachman och Jarl Sjöberg höll västeråsspelet uppe på hygglig standard.”



Även returen vanns av Västerås, men det är en helt annan historia. Västerås höll sig kvar i allsvenskan via kvalspel med Almtuna fick lämna den samma.

"EN SKRÄLL MED HÅRDA TAG"

AIK har en lång historik av spel i högsta serien bakom sig. Klubben var med och slogs om SM-guldet redan 1922. Då med stjärnor som Rudolf "Putte" Kock, Gösta Sjödinoch Raymond Rossi i laget. För Tingsryds del kom säsongen 1967/68 bli den första i högsta serien. Stjärnor i laget då var blivande landslagsmålvakten Christer Andersson, Börje Määttä, bröderna Åke och Johnny Ryman, Stig-Olof Zetterberg, samt tvillingarna Kurt och Leif Jakobsson.

Lagens möttes inte under Tingsryds första säsong i högsta ligan och säsongen därpå var smålandslaget nere och vände i Division 2. Till säsongen 1969/70 var Tingsryd tillbaka i allsvenskan. Den 2:a november 1969 reste AIK ner till Småland för att möta Tingsryd för första gången i högsta serien.

AIK hade ledningen med 0-1 och 1-2 efter mål av Lennart "Sillen" Selinder och Bert-Ola Nordlander. Tingsryds 1-1-mål gjordes av Johnny Ryman. I tredje perioden gjorde sedan Leif Jakobsson både 2-2 och 3-2, vilket blev slutresultatet. Sören Gunnarsson spelade fram till båda målen. Tidigare landslagsspelaren Sven Thunman dömde matchen tillsammans med Nils Roos. Publiksiffran? Fina 3 686 i Karlskrona där matchen spelades eftersom Tingsryds hall var under uppbyggnad.

Årets Ishockey om matchen:

”En skräll med hårda tag som avslutning blev det när Tingsryd satte AIK på plats i den lånade Karlskronahallen. Nervös men rafflande blev uppgörelsen, och frågan är väl om inte smålänningarna anser att 3-2-vinsten över svartingarna som en av sina största framgångar. Tingsryd hade fint stöd av den entusiastiska rekordpubliken. Hallen rymmer nog inte en kotte till.



Målvakten Christer Andersson svarade för en stormatch och kunde för kvällen gott jämföras med ”Honken” (Leif Holmqvist) i AIK-buren. Bra i smålandslaget var bl a också backen Kenneth Ekman (Oliver Ekman-Larssons morfar).



AIK slarvade rätt mycket när det gällde anfallsarbetet. De borde haft en betryggande ledning redan i första perioden. Mesta framtränade hos AIK var Bert-Ola Nordlander, som dock ansåg sig felaktigt utvisad vid ett tillfälle. Svartingarnas nederlag kom inte oväntat men onödigt.”



AIK vann sedan returen hemma på Johanneshovs Isstadion, men även det är en helt annat historia.

