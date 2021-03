Uppgifter: Toronto kan offra svenska talangerna

De leder North Division och har målats upp som en av favoriterna till att vinna Stanley Cup.

Då tänker också Toronto Maple Leafs agera utefter och blickar nu mot marknaden för att se om man kan trejda till sig en 'rental' som ska hjälpa laget att ta sig hela vägen.

I dag höll lagets general manager Kyle Dubas en pressträff där han berättade om sina planer för säsongens andra halva. Där berättade han bland annat att laget främst är ute efter en forward samt att han gärna ser till att få klart en trejd så fort som möjligt med tanke på att spelare som korsar den gränsen mellan USA och Kanada måste sitta i karantän i två veckor.

Han fick då också en fråga om Toronto skulle kunna tänka sig att trejda bort ett 'top prospect' för att förstärka laget. Dubas svarade då, kort och gott, "Ja".

