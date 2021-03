Två Oskarshamnsspelare anmäls till disciplinnämnden

Återigen dyker Oskarshamnsbacken Andrew O'Brien upp på disciplinnämndens bord.

Detta efter att han anmälts till nämnden för sin tackling på Emil Larsson i gårdagens möte med Örebro. Det var drygt fem minuter in på mittperioden som O'Brien sänkte Örebroforwarden med en tackling upp mot huvudtrakten.

O'Brien fick matchstraff för tilltaget – och riskerar nu ytterligare straff. Under måndagsmorgonen meddelade SHL att tacklingen, som kategoriseras som en "Checking to the head" anmälts till disciplinnämnden.

Gårdagens matchstraff var O'Briens andra under veckan som gick, då han även fick lämna matchen mot Rögle efter att ha tacklat Anton Bengtsson. I det fallet slapp 28-åringen undan avstängning.

Även Lance Bouma anmäls till disciplinnämnden för osporsligt uppträdande. Kanadensaren har anmälts av en linjedomare efter att han ropat "fuck you" till domaren. Den NHL-meriterade forwarden tilldömdes match penalty, vilket innebär att han är automatiskt avstängd en match, men i och med anmälan till nämnden kan den bli längre än så.

