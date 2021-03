Det känns som att NHL-säsongen precis börjat. Men trots det, och trots att mängder med matcher flyttats, har lagen börjat närma sig de 28 matcher som markerar halva säsongen. Tolv lag har till och med spelat 28 matcher eller fler, och de flesta övriga ligger bara någon eller ett par matcher.

Det är med andra ord läge att genomföra en "midseason awards" där vi kikar närmare på troféracet. Vilka spelare ligger bäst till för att vinna Vezina Trophy, Norris Trophy, Calder Trophy, Jack Adams Award, General manager of the year, Hart Trophy och såklart "Viking Trophy"?

VEZINA TROPHY

Kampen om att bli säsongens målvakt ser i år ut att bli stenhård, men i min mening är det framför allt två målvakter som stuckit ut: Andrej Vasilevskij och Marc-André Fleury. Ja, det är två väletablerade målvakter som står bakom två av ligans allra bästa lag - men det är likväl de två målvakterna som imponerat mest på mig. Och ska jag vara ärlig lutar jag just nu över åt Marc-Andre Fleury-hållet.

De som följt mina texter genom åren vet att jag inte är något större fan av Fleury. Eller...snarare bilden som målas upp av honom. Att han är nån sorts Gud som vunnit tre Stanley Cup och är en av tidernas bästa målvakter och att Vegas gjorde helt fel som inte satsade på honom före Robin Lehner för att han "gjort så mycket för hockeyn där" och så vidare. Men efter den vinter och vår han gjort är det bara att kapitulera. Just när Fleury varit som mest ifrågasatt under karriären, när trejdryktena blivit starkare och starkare, har han spelat sitt livs bästa hockey. Vid 36 års ålder finns det för första gången ett seriöst case för att kalla honom för bäst i världen - och se honom som en kandidat till Vezina Trophy.

19 matcher in på säsongen har han en räddningsprocent på 93,5 och en GAA på 1,8 mål per match. Med Robin Lehner på skadelistan har Fleury klivit fram och visat att man inte ska räkna bort honom än. Han tänker inte lämna ifrån sig förstaspaden speciellt lättvindigt.

Marc-André Fleury. Foto: John Locker / USA TODAY Sports

NORRIS TROPHY

Victor Hedman vann Conn Smythe Trophy i höstas. I sommar borde han ligga bra till för att få Norris Trophy för andra gången i karriären. Den majestätiske Hedman är på väg mot en av karriärens bästa säsonger. Och faktum är att han, utöver att vara en av världens mest svårspelade backar, dessutom briljerar offensivt. I skrivande stund toppar han backarnas poängliga efter att ha gjort 26 poäng på 26 matcher.

Det är sjukt imponerande.

Det finns egentligen bara två saker som kan stoppa honom från en ny individuell trofé: En skada och en partisk kanadensisk journalistkår.

Faktum är nämligen att den som just nu är närmast Victor Hedman är en 33-årig Montréalback som gör sitt livs överlägset bästa säsong. Han heter Jeff Petry och är, förutom för de mest insatta NHL-tittarna, fortfarande något av en doldis.

Petry har länge varit en bra NHL-back och han har åldrats väldigt bra. Men den här säsongen har han tagit ytterligare ett jättekliv offensivt och det brukar vara en gångbar faktor när de som röstar tittar på kandidaterna. Det har blivit elva mål och 25 poäng på 27 matcher.

Jag lyfter också fram en dark horse: Drew Doughty. Han gör en kanonsäsong och om de som röstar går igång på en mäktig comebackstory ligger han nog bra till.

Victor Hedman. Bildbyrån

CALDER TROPHY

Här finns det en solklar favorit: Kirill Kaprizov. Det blir alltid lite kontroversiellt när en "äldre" spelare går in och levererar så här. Det är lite som när Artemij Panarin snuvade en 18-årig Connor McDavid på Calder Trophy. Jag menar, Kaprizov har varit den kanske bästa spelaren utanför NHL i flera säsonger nu.

Men det är ju inte hans fel att reglerna är som de är. Han är en rookie och ska bedömas utifrån det. Därför är ryssen en solklar favorit till rookiepriset just nu.

Häromnatten sköt 23-åringen sitt första NHL-hattrick. Totalt har han gjort 10+13 under säsongen.

Främsta utmanare? Det är Kevin Lankinen VM-hjälten från 2019 har imponerat stort under säsongsupptakten och varit en stor anledning till Chicagos överraskande starka säsongsöppning.

Han fyller snart 26 och är alltså på gränsen till att ens räknas som rookie.

Matt Dumba och Kirill Kaprizov. Bildbyrån

JACK ADAMS AWARD

Det finns flera starka kandidater här. Paul Maurice, Dean Evason, Jeremy Colliton, Rod Brind'Amour och kanske också Peter Laviolette är fem tränare som nog lär få en del röster i den här kategorin även efter säsongen.

Men för mig är det två kandidater som sticker ut. De två kanske allra största tränarprofilerna, och 2000-talets två kanske bästa tränare: Joel Quenneville och Barry Trotz.

I ett tidevarv där hockeyklubbarna tävlar om vilka som kan vara mest moderna och nytänkande är det ändå ganska uppfriskande att det är två från det "gamla gardet" som fortfarande är världens två bästa tränare (enligt mig). Den unga tränargenerationen är på väg ikapp och förbi, men Quenneville och Trotz är fortfarande herrarna på täppan.

Joel Quenneville fick inte alls till det med Florida förra säsongen men har den här säsongen gjort dem till ett topplag. Nu ser till och med Sergej Bobrovskij ut som en vettig NHL-målvakt igen. Till sist tycks Panthers få ordning på alla bitar samtidigt, vilket borgar för att de kan få ett långt slutspel.

Barry Trotz är emellertid fortfarande min nummer ett. Han är världens bästa coach och lyckas år efter år få ut max av sina lag. Från Washingtons Stanley Cup-vinst 2018 och framåt har han levererat stordåd. Den förvandling Islanders genomgått sedan han tog över är närmast sensationell.

Det är bara att kolla hur otroligt disciplinerat laget spelar när rookien Ilja Sorokin står i kassen. Han lär knappt ens vara svettig efter matcherna där han står. Islanders spelar kopiöst uppoffrande och ger verkligen sin orutinerade målvakt chansen att vinna. Läget är liknande även när Semjon Varlamov står. Han ser helt plötsligt ut som en världsmålvakt igen.

Barry Trotz är ligans bästa coach. Bildbyrån

GM OF THE YEAR

Visst, Kelly McCrimmon har gjort en del bra grejer med Vegas. Och Joe Sakic med Colorado. Men här finns det en solklar favorit hos mig: Floridas Bill Zito.

Zito tog in Anthony Duclair till ett reapris. Han snodde Carter Verhaeghe när denne inte fick vara kvar i Tampa Bay. Han tog in Patric Hörnqvist i en mycket smart trejd. När Alexander Wennberg köptes ut från Columbus var han där och tog in honom på ett prisvärt ettårskontrakt.

Det mesta har gått rätt för Panthers den här säsongen. Mycket av det kan tillskrivas den helt färske NHL-general managern Bill Zitos kloka drag.

Bill Zito. Foto: Skärmdump/YouTube

VIKING AWARD

Ja, här är det inte ens speciellt spännande. Victor Hedman är solklar favorit och där bakom finns det en nästan lika solklar tvåa vid namn Nicklas Bäckström.

Visst kan väl Jacob Markström, John Klingberg och Filip Forsberg utmana topp-duon med en riktigt vass andrahalva men just nu har de ändå en bit kvar till de två allra längst fram.

Nicklas Bäckström är i storform den här säsongen. Kan han utmana Hedman? Foto: Charles LeClaire-USA TODAY Sports

HART TROPHY

Jag sparar det bästa till sist. Och i år är det verkligen det BÄSTA. Det är faktiskt en ruggigt stark konkurrens i årets Hart Trophy-race.

Det går att lyfta fram Connor McDavid, Leon Draisaitl, Patrick Kane Auston Matthews, Mitch Marner, Mark Stone och säkert någon mer som möjliga kandidater.

Men för mig är det här främst en duell mellan Connor McDavid och Patrick Kane. De andra får ursäkta. Och diskussionen landar ju främst hur man värderar "MVP-priset". Ska det vara en spelare som på egen hand drar fram ett lag är Patrick Kane given etta. Utgår man ifrån att den som är bäst också är mest värdefull, ja då är Connor McDavid en ännu mer given etta.

Och det är där jag landar. Ni kan snacka hur mycket som helst att Edmonton har Leon Draisaitl och att McDavid därför inte är NHL:s MVP men jag köper inte riktigt det. I mitt tycke är Edmontons nummer 97 så pass mycket bättre än alla andra att det inte spelar någon som helst roll att Patrick Kane nästan på egen hand gör ett medelmåttigt Chicago till ett lag att räkna med. Jag menar, herregud: Connor McDavid kan vara på väg mot en 100-poängssäsong - trots att det bara spelas 56 matcher!!! Han har nu 52 poäng på 30 matcher och leder poängligan med sju poäng. Det är en jättemarginal med tanke på att det trots allt spelats väldigt få matcher.

Patrick Kane är den som utmanar, ja han är nog den enda som utmanar. Men McDavids totala dominans och överlägsenhet gör att det skulle ses som ett rent rån om han inte vann Hart Trophy. I alla fall om han fortsätter spela på den nivån han håller just nu.