Smitta i Färjestad – helgens match skjuts upp

Tidigare i veckan stod det klart Malmös matcher mot Örebro och Färjestad skulle skjutas fram på grund av ny smitta i laget.

Nu står det även klart att Färjestad fått in smitta inom klubben. Via sin hemsida meddelade värmlänningarna under torsdagsförmiddagen att man har konstaterad smitta inom klubben, vilket innebär att lördagens planerade match mot Djurgården kommer att skjutas upp till ett senare datum.

När den matchen ska spelas är i dagsläget inte klart.

